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Escocia vs. Brasil EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Escocia y Brasil por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3
Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3 Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Escocia y Brasil válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Miami de Miami.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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