Escocia vs. Brasil EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Escocia y Brasil válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Miami de Miami.
Leer la nota completa
Ni en Hollywood:una vidente anticipó que aparecerán ovnis durante el partido de Brasil vs Escocia
La predicción de una influencer y vidente brasileña despertó todo tipo de comentarios entre fanáticos del fútbol y seguidores de fenómenos paranormales. Qué dice la supuesta profecía.
Leer la nota completa
Escocia vs Brasil en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Escocia y Brasil por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.