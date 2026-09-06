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Video impactante: un avión de carga se salió de pista y se incendió en el Aeropuerto de Miami

Videos difundidos desde el lugar muestran una aeronave de gran porte con importantes daños y servicios de emergencia desplegados. La FAA aplicó restricciones temporales, pero todavía no confirmó las causas ni informó oficialmente sobre posibles heridos.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Videos difundidos desde el lugar muestran una aeronave de gran porte con importantes daños y servicios de emergencia desplegados.
Videos difundidos desde el lugar muestran una aeronave de gran porte con importantes daños y servicios de emergencia desplegados. Foto: Captura
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Un avión de carga quedó inhabilitado este domingo 6 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami y provocó restricciones temporales en una de las terminales aéreas más transitadas de Estados Unidos. La emergencia obligó a desplegar bomberos y equipos de asistencia, mientras las autoridades trabajaban para asegurar el área y evaluar los riesgos.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), confirmó que las operaciones se vieron afectadas por una “aeronave inhabilitada” y por limitaciones en pistas y calles de rodaje. Como consecuencia, se implementó inicialmente una parada temporal para vuelos con destino a Miami, una medida conocida como ground stop.

Se estrelló un avión en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Qué se sabe del avión accidentado en Miami

Las imágenes registradas desde las inmediaciones muestran un carguero detenido fuera de la zona habitual de circulación. Medios locales identificaron preliminarmente la aeronave como un avión vinculado con Amazon Prime Air, pero las autoridades todavía no difundieron oficialmente el operador, la matrícula ni el número del vuelo.

Según medios estadounidenses, se trata de un Boeing 767 que habría sobrepasado la pista y atravesado una vía cercana antes de detenerse. Sin embargo, la secuencia exacta del accidente y la fase de la operación en la que ocurrió no habían sido confirmadas oficialmente.

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Los videos difundidos en redes sociales muestran una columna de humo oscuro y fuego alrededor del avión. Reportes posteriores señalaron que los bomberos lograron extinguir las llamas, aunque todavía no existe un balance oficial sobre la magnitud de los daños sufridos por la aeronave.

Se estrelló un avión en el Aeropuerto Internacional de Miami. Video: X @ramiroym

¿Hubo heridos por el incidente?

Hasta la última actualización disponible, ningún organismo oficial había comunicado la existencia de víctimas ni había precisado cuántos tripulantes viajaban a bordo. Un reporte periodístico indicó que no se registraron heridos, pero ese dato todavía debe ser ratificado por las autoridades aeroportuarias o federales.

Tampoco se conocieron detalles sobre el tipo de carga transportada. Por su parte, los equipos de emergencia permanecieron en el lugar para controlar posibles riesgos, revisar el área afectada y determinar si la infraestructura aeroportuaria había sufrido daños.

Cómo afectó el accidente a los vuelos

El episodio produjo alteraciones en los arribos y las partidas. La FAA aplicó un programa de gestión del tránsito aéreo durante la respuesta inicial, aunque posteriormente su sitio de estado aeroportuario mostraba a Miami operando “a horario”. De todos modos, cada vuelo podía conservar demoras o reprogramaciones particulares.

Los pasajeros con viajes programados deben revisar el estado de su servicio directamente con la aerolínea, ya que la normalización general del aeropuerto no garantiza que todos los vuelos recuperen inmediatamente sus horarios previstos.

Cómo sigue la investigación por el accidente en Miami

La causa del incidente permanece bajo investigación. También falta confirmar si el avión se encontraba despegando, aterrizando o realizando otra maniobra, además de establecer qué provocó la salida de pista y el incendio posterior.

Las autoridades deberán examinar la aeronave, las condiciones de la pista, las comunicaciones y los registros disponibles. Hasta que exista un comunicado oficial más amplio, las identificaciones del avión y las versiones sobre la mecánica del accidente deben considerarse preliminares.

Accidente aéreoAviónMiamiAeropuerto
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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