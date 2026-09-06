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Luego de que la Corte Suprema confirmara su condena por corrupción, detuvieron al exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri

También quedaron firmes las sentencias contra su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez.

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El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri
El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri
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El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri quedó detenido en las últimas horas, después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su condena a ocho años de cárcel por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que se iniciaron en la provincia mesopotámica.

Días atrás, la Justicia de Entre Ríos había ordenado la detención inmediata del ex funcionario y la decisión también incluye a otros dos condenados en la causa: Juan Pablo Aguilera (cuñado de Urribarri) y Pedro Báez, ex ministro de Comunicación.

El Tribunal de Juicio que los condenó dispuso que los tres comiencen a cumplir sus penas en la cárcel de Paraná, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso pendiente y dejara firme la sentencia por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.

Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos. Foto: Archivo.
Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos. Foto: Archivo.

La defensa del exgobernador intentó evitar la detención mediante un pedido de prisión domiciliaria, alegando un cuadro de salud mental y físico que incluiría trastorno de estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo al considerar que no se acreditaron razones suficientes para suspender la ejecución de la pena ni para otorgar el beneficio.

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Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas a su cuñado, mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015.

La causa acreditó 143 operaciones irregulares que generaron un perjuicio económico superior a $12 millones para la provincia. Con el fallo firme, la Justicia dispuso que el exmandatario cumpla la pena en prisión efectiva

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