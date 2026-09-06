Luego de que la Corte Suprema confirmara su condena por corrupción, detuvieron al exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri

El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri quedó detenido en las últimas horas, después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su condena a ocho años de cárcel por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que se iniciaron en la provincia mesopotámica.

Días atrás, la Justicia de Entre Ríos había ordenado la detención inmediata del ex funcionario y la decisión también incluye a otros dos condenados en la causa: Juan Pablo Aguilera (cuñado de Urribarri) y Pedro Báez, ex ministro de Comunicación.

El Tribunal de Juicio que los condenó dispuso que los tres comiencen a cumplir sus penas en la cárcel de Paraná, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso pendiente y dejara firme la sentencia por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.

Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos. Foto: Archivo.

La defensa del exgobernador intentó evitar la detención mediante un pedido de prisión domiciliaria, alegando un cuadro de salud mental y físico que incluiría trastorno de estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo al considerar que no se acreditaron razones suficientes para suspender la ejecución de la pena ni para otorgar el beneficio.

Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas a su cuñado, mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015.

La causa acreditó 143 operaciones irregulares que generaron un perjuicio económico superior a $12 millones para la provincia. Con el fallo firme, la Justicia dispuso que el exmandatario cumpla la pena en prisión efectiva