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Santa Fe vs. River Plate: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Santa Fe y River Plate por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Independiente Santa Fe vs River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Independiente Santa Fe vs River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Santa Fe y River Plate por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Santa Fe vs. River Plate, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Miércoles, 19/08/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho, ubicado en Bogotá.

¿Por dónde ver en vivo Santa Fe vs. River Plate, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre Santa Fe y River Plate se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Santa Fe vs. River Plate, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Valenzuela Sáez, Jesús, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Independiente Santa FeRiver PlateCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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