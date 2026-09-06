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Francia retoma las clases bajo una nueva norma: la prohibición de llevar teléfonos celulares a las aulas

La medida, impulsada por Emmanuel Macron, busca reducir distracciones y proteger a los menores de los riesgos de las pantallas.

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Francia retoma las clases bajo una nueva norma: queda prohibido llevar teléfonos celulares a las aulas
Francia retoma las clases bajo una nueva norma: queda prohibido llevar teléfonos celulares a las aulas Foto: Foto generada con IA
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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, justificó en los últimos días el veto a los móviles en los centros de educación y contó que él mismo prohíbe a sus propios ministros que los utilicen durante las reuniones en el Elíseo.

“Cuando convoco reuniones en el Elíseo pido que se dejen fuera los móviles, incluso en las reuniones del Consejo de Ministros”, explicó Macron durante su visita al instituto Chaptal de Mende, en el sur de Francia, en la apertura del curso escolar.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: REUTERS

“Con los móviles, uno no se socializa de la misma manera”

El presidente francés defendió ante un grupo de alumnos la prohibición de los móviles en unos 3.700 centros de secundaria de Francia.

En ese contexto, Macron recordó que los propios adultos también pierden la concentración con el móvil e insistió en que ese veto será beneficioso para su desarrollo psicológico y cognitivo.

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“La clave de todo esto es que tengáis éxito en la vida, es decir, que aprendáis cosas que os permitan ser ciudadanos libres y que tengáis confianza en vosotros mismos”, ahondó. Ante las objeciones de los alumnos, el presidente francés reconoció que para que “una regla sea eficaz hace falta que sea entendida”.

“Con los móviles, uno no se socializa de la misma manera, por ejemplo en los recreos, si cada uno está mirando a su pantalla”, agregó.

Macron también respondió a la reticencia de una alumna sobre si es necesaria, simultáneamente, la prohibición del móvil y de las redes sociales a menores, incluida la nueva legislación.

“Se trata de prohibiciones compatibles. Hay que encontrar los espacios para prepararse para la vida adulta”, aseveró.

Nuevo marco normativo

Desde 2018, los móviles ya estaban prohibidos por ley en las escuelas de primaria y colegios de secundaria de Francia hasta los 15 años. Sin embargo, en los institutos de enseñanza secundaria superior no se imponía una prohibición general y se dejaba la decisión en manos del reglamento interno de cada centro.

Esto creaba una disparidad entre centros (unos lo prohibían y otros no) y dificultades legales para sancionar a los alumnos si el reglamento del centro era impugnado o ambiguo.

El nuevo marco normativo impulsado por el Gobierno, con una ley adoptada en julio, permite extender esta prohibición de forma generalizada.

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