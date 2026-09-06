ANSES confirmó el aumento de la PUAM para septiembre 2026: cuánto queda con el bono

Los titulares de la PUAM reciben durante septiembre el haber actualizado y el bono previsional completo. Foto: ANSES

Los adultos mayores que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) comenzaron septiembre con un nuevo monto en sus haberes. La actualización aplicada por ANSES elevó la prestación a $342.906,56 y, al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso bruto correspondiente al mes alcanza los $412.906,56.

La modificación quedó formalizada mediante la Resolución 257/2026, publicada el 1 de septiembre en el Boletín Oficial. La norma estableció un incremento del 2,11% para las prestaciones previsionales, calculado a partir de la variación de la inflación de julio de 2026. Con el mismo ajuste, el haber mínimo garantizado pasó a $428.633,20.

Cuánto cobra la PUAM en septiembre de 2026

La Pensión Universal para el Adulto Mayor equivale al 80% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino. Por esa relación, el aumento del haber mínimo también modificó automáticamente el valor de la prestación. El importe de la PUAM quedó establecido oficialmente en $342.906,56 para septiembre.

A esa cifra se agrega el bono extraordinario previsional de $70.000 dispuesto por el Decreto 824/2026. Los titulares de la PUAM acceden al refuerzo completo porque su haber se encuentra por debajo de la jubilación mínima. El bono se acredita junto con la prestación, no requiere una gestión adicional y tiene carácter no remunerativo, por lo que no admite descuentos ni se computa para otros conceptos.

El detalle del pago queda conformado de la siguiente manera:

Haber mensual de la PUAM: $342.906,56.

Bono extraordinario: $70.000.

Total bruto a cobrar: $412.906,56.

Los titulares de la PUAM reciben durante septiembre el haber actualizado y el bono previsional completo. Foto: ANSES

Cuándo se paga la PUAM

El cronograma de la prestación coincide con el calendario de jubilados y pensionados que reciben haberes mínimos. Durante septiembre de 2026, las acreditaciones se realizan de manera escalonada de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular. Los pagos comienzan el martes 8 de septiembre y continúan durante la segunda y tercera semana del mes.

Cabe señalar que no es necesario realizar un trámite para percibir el aumento ni para recibir el bono si el beneficio continúa vigente. El Decreto 824/2026 indica expresamente que la prestación debe encontrarse activa durante el mes de liquidación. En los casos de pensiones compartidas entre varios copartícipes, el refuerzo se considera otorgado a un único titular.

Quiénes pueden solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación o pensión contributiva. A diferencia de la jubilación ordinaria, no exige completar 30 años de aportes y mantiene la misma edad mínima para mujeres y varones.

Para obtenerla, la persona no puede cobrar una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo. Si recibe alguna prestación incompatible, debe renunciar a ella antes de iniciar la solicitud. También es necesario mantener la residencia en la Argentina mientras se cobra el beneficio.

Además del ingreso mensual, los beneficiarios acceden a la cobertura médica de PAMI. Según su situación familiar, también pueden recibir asignaciones por hijo, hijo con discapacidad y cónyuge, además de la Ayuda Escolar Anual cuando corresponda.