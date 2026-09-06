Rosario Central vs. Newell`s EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Rosario Central vs Newell`s por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
13´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luca Regiardo fue bloqueado por Ignacio Ovando.
12´ Saque de arco para Newell`s
Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.
12´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Franco Ibarra y el remate se va afuera.
12´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.
9´ Saque de arco para Newell`s
Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.
9´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
5´ Tarjeta amarilla para Newell`s
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Franco Escobar.
3´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
3´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
2´ ¡Tiro desviado de Newell`s!
Disparo de Rodrigo Herrera y el remate se va afuera.
1´ Tarjeta amarilla para Rosario Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Franco Ibarra.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Gigante de Arroyito, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Rosario Central y Newell`s por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.
Formación confirmada de Rosario Central
Titulares
- (23) Jeremías Ledesma
- (13) Gastón Ávila
- (32) Emanuel Coronel
- (46) Ignacio Ovando
- (3) Agustín Sández
- (8) Jaminton Campaz
- (11) Ángel Di María
- (5) Franco Ibarra
- (20) Vicente Pizarro
- (88) Alan Rodríguez
- (22) Enzo Copetti
Suplentes
- (1) Axel Werner
- (24) Juan Giménez
- (15) Facundo Mallo
- (33) Alexis Soto
- (42) Elías Verón
- (2) Sebastian Zaracho
- (26) Giovanni Cantizano
- (10) Franco Cervi
- (28) Guillermo Fernández
- (31) Federico Navarro
- (16) Tomás Badaloni
- (9) Marco Ruben
Entrenador: Jorge Almirón
Formación confirmada de Newell`s
Titulares
- (30) Josué Reinatti
- (16) Lucas Carrizo
- (24) Franco Escobar
- (17) Lautaro Giannetti
- (6) Martín Ortega
- (20) Facundo Guch
- (26) Rodrigo Herrera
- (7) Walter Mazzantti
- (5) Luca Regiardo
- (9) Matías Cóccaro
Suplentes
- (21) Gabriel Arias
- (25) Bruno Cabrera
- (28) Jerónimo Russo
- (22) Oscar Salomón
- (18) Mateo García
- (27) Lucas Gómez
- (19) Jerónimo Gómez Mattar
- (33) Walter Nuñez
- (39) Lautaro Rios
- (15) Alan Soñora
- (99) Juan Ignacio Ramírez
- (36) Francisco Scarpeccio
Entrenador: Frank Kudelka
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Rosario Central y Newell`s?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Rosario Central vs. Newell`s por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Rosario Central recibe a Newell`s en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Rosario Central vs. Newell`s:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Rosario Central y Newell`s por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.