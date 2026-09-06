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Rosario Central vs. Newell`s EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Rosario Central y Newell`s por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Ángel Di María, Newell's vs Rosario Central.
Ángel Di María, Newell's vs Rosario Central. Foto: X @RosarioCentral
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Rosario Central recibe a Newell`s por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Gigante de Arroyito y el pitazo inicial se escuchará a las 14:45. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Rosario Central vs Newell`s por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

13´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Luca Regiardo fue bloqueado por Ignacio Ovando.

12´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

12´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!

Disparo de Franco Ibarra y el remate se va afuera.

12´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.

9´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

9´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.

5´ Tarjeta amarilla para Newell`s

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Franco Escobar.

3´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.

3´ Saque de arco para Rosario Central

Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.

2´ ¡Tiro desviado de Newell`s!

Disparo de Rodrigo Herrera y el remate se va afuera.

1´ Tarjeta amarilla para Rosario Central

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Franco Ibarra.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Gigante de Arroyito, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Rosario Central y Newell`s por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

Formación confirmada de Rosario Central

Titulares

  • (23) Jeremías Ledesma
  • (13) Gastón Ávila
  • (32) Emanuel Coronel
  • (46) Ignacio Ovando
  • (3) Agustín Sández
  • (8) Jaminton Campaz
  • (11) Ángel Di María
  • (5) Franco Ibarra
  • (20) Vicente Pizarro
  • (88) Alan Rodríguez
  • (22) Enzo Copetti

Suplentes

  • (1) Axel Werner
  • (24) Juan Giménez
  • (15) Facundo Mallo
  • (33) Alexis Soto
  • (42) Elías Verón
  • (2) Sebastian Zaracho
  • (26) Giovanni Cantizano
  • (10) Franco Cervi
  • (28) Guillermo Fernández
  • (31) Federico Navarro
  • (16) Tomás Badaloni
  • (9) Marco Ruben

Entrenador: Jorge Almirón

Formación confirmada de Newell`s

Titulares

  • (30) Josué Reinatti
  • (16) Lucas Carrizo
  • (24) Franco Escobar
  • (17) Lautaro Giannetti
  • (6) Martín Ortega
  • (20) Facundo Guch
  • (26) Rodrigo Herrera
  • (7) Walter Mazzantti
  • (5) Luca Regiardo
  • (9) Matías Cóccaro

Suplentes

  • (21) Gabriel Arias
  • (25) Bruno Cabrera
  • (28) Jerónimo Russo
  • (22) Oscar Salomón
  • (18) Mateo García
  • (27) Lucas Gómez
  • (19) Jerónimo Gómez Mattar
  • (33) Walter Nuñez
  • (39) Lautaro Rios
  • (15) Alan Soñora
  • (99) Juan Ignacio Ramírez
  • (36) Francisco Scarpeccio

Entrenador: Frank Kudelka

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Rosario Central y Newell`s?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Rosario Central vs. Newell`s por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Rosario Central recibe a Newell`s en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Rosario CentralNewell`sTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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