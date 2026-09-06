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VIDEO | Tragedia en Turquía: un hombre murió tras tirarse de cabeza al mar y golpearse en una zona de poca profundidad

Arif Erman, de 39 años, estaba de vacaciones con su familia cuando decidió saltar desde un muelle pese a las advertencias del hotel. El agua tenía apenas 50 centímetros de profundidad y el impacto le provocó una fractura de cuello.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Arif Erman, de 39 años, murió tras arrojarse de cabeza al mar desde el muelle de un hotel en Turquía.
Arif Erman, de 39 años, murió tras arrojarse de cabeza al mar desde el muelle de un hotel en Turquía. Foto: X / @Anxiousvids.
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Un hombre de 39 años murió luego de tirarse de cabeza al mar desde un muelle en Turquía, pese a las advertencias que indicaban que el sector tenía poca profundidad y que estaba prohibido zambullirse.

La víctima fue identificada como Arif Erman, quien se encontraba de vacaciones junto a su esposa y sus tres hijos en un hotel del barrio de Konakli, en la ciudad de Alanya, provincia de Antalya.

Tragedia en un hotel de Turquía: se tiró de cabeza al mar y murió tras impactar contra el fondo, que era de poca profundidad. Video: X / @Anxiousvids.

El accidente ocurrió el viernes alrededor de las 15, hora local. Según reportaron medios turcos, el hombre sufrió una grave lesión cervical tras impactar contra el fondo y murió posteriormente en un hospital.

El momento del accidente quedó registrado por las cámaras

Erman se encontraba junto a su familia en la zona del muelle del hotel, donde había reposeras y sombrillas para los huéspedes. Las cámaras de seguridad registraron los instantes previos al accidente.

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En las imágenes se observa al hombre, vestido con una malla roja, acercarse al borde del muelle y mirar hacia el agua. Durante algunos segundos, aparentemente analiza la profundidad antes de alejarse.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Erman se acercó al borde del muelle antes de saltar al agua. Foto: X / @meattingmedya.

Luego retrocede varios metros y queda fuera de cámara. Poco después, vuelve a aparecer mientras toma carrera, salta la protección del muelle y se arroja de cabeza al mar con los brazos extendidos.

El impacto no se observa directamente en la grabación. Sin embargo, las imágenes muestran el escaso movimiento que produjo el agua tras la caída, en un sector que, según medios locales, tenía una profundidad de apenas 50 centímetros.

Las advertencias que había en el muelle

De acuerdo con los medios turcos Hürriyet, Sözcü y Alanya Turk, el hotel contaba con varios carteles que advertían sobre la poca profundidad del agua y señalaban que estaba prohibido tirarse desde el muelle.

Además, el sector tenía cuerdas de protección de baja altura destinadas a impedir que los huéspedes pudieran lanzarse directamente al mar.

El sector contaba con carteles que advertían sobre la poca profundidad y prohibían saltar desde el muelle. Foto: X / @meattingmedya.

Pese a estas advertencias, Erman decidió saltar. En las imágenes se observa que varios turistas permanecían en las reposeras o caminaban por el lugar cuando ocurrió el accidente.

Los turistas intentaron ayudarlo

Después del impacto, varios huéspedes se acercaron al borde del muelle al advertir que Erman no reaccionaba. Algunas personas pidieron ayuda y realizaron señas a un socorrista que supervisaba la zona.

El trabajador ingresó al agua para intentar rescatar al hombre y asistirlo. Sin embargo, la situación era crítica. Según los medios locales, Erman había sufrido una fractura de cuello como consecuencia del impacto.

El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona y quedó internado en una unidad de cuidados intensivos. Pese a los esfuerzos médicos, murió debido a la gravedad de las heridas.

Quién era Arif Erman

Arif Erman tenía 39 años, era casado y tenía tres hijos. Según informó Alanya Turk, vivía en el barrio costero de Akçay, en Sapanca, y trabajaba en la fábrica Goodyear.

Erman sufrió una fractura de cuello y fue trasladado a un hospital, donde murió debido a la gravedad de sus heridas. Foto: X / @meattingmedya.

La familia informó a Sözcü que sus restos serán trasladados para ser enterrados en esa localidad.

TragediaTurquíaMuerte
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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