Defensa y Justicia vs. Gimnasia (Mendoza) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Defensa y Justicia vs Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Defensa y Justicia vs. Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Defensa y Justicia recibe a Gimnasia (Mendoza) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Defensa y Justicia vs. Gimnasia (Mendoza):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Defensa y Justicia y Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.