comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Defensa y Justicia vs. Gimnasia (Mendoza) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Defensa y Justicia y Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Defensa y Justicia vs Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura.
Defensa y Justicia vs Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Defensa y Justicia recibe a Gimnasia (Mendoza) por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Norberto Tomaghello y el pitazo inicial se escuchará a las 19:15. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Defensa y Justicia vs Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Defensa y Justicia vs. Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Defensa y Justicia recibe a Gimnasia (Mendoza) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Defensa y JusticiaGimnasia de MendozaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Newell`s vs. Vélez EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

    Newell`s vs. Vélez EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

  2. Estudiantes vs. Platense:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Estudiantes vs. Platense: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  3. São Paulo 3 - 1 Bolívar:así fue la victoria en la Copa Sudamericana 2026

    São Paulo 3 - 1 Bolívar: así fue la victoria en la Copa Sudamericana 2026

  4. Atlético Tucumán vs. River Plate:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Atlético Tucumán vs. River Plate: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  5. Gimnasia (Mendoza) 1 - 0 Central Córdoba (SE):así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

    Gimnasia (Mendoza) 1 - 0 Central Córdoba (SE): así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Base Naval Integrada de Ushuaia:el Gobierno invertirá millones en fortalecer la presencia austral

Base Naval Integrada de Ushuaia: el Gobierno invertirá millones en fortalecer la presencia austral

Malvinas Argentinas:Leo Nardini invierte en reforzar la seguridad con drones de última tecnología

La CGT alertó por la situación “crítica” de las obras sociales sindicales:“Que el derecho a la salud no se convierta en un privilegio”

En el Día del Maestro, Javier Milei publicó un video hecho con IA en el que conversa con Sarmiento:“Usted me inspiró a enseñar”

Economía

Descuentos en nafta durante septiembre de 2026:cómo ahorrar hasta $100.000 al cargar combustible

Descuentos en nafta durante septiembre de 2026: cómo ahorrar hasta $100.000 al cargar combustible

Aumenta el boleto de colectivos en octubre:cuáles son las nuevas tarifas, según la línea que tomas

Jubilados de ANSES:cuánto se cobra en septiembre de 2026 con 30 años de aportes

Préstamos de $50.000.000 para jubilados y pensionados en septiembre 2026:montos, plazos y tasas vigentes

Internacionales

Cómo está hoy Joe Biden a los 83 años:la nueva vida del expresidente de Estados Unidos y su última aparición pública

Cómo está hoy Joe Biden a los 83 años: la nueva vida del expresidente de Estados Unidos y su última aparición pública

Donald Trump aprovechó el acto por el 11 de septiembre para defender la guerra en Irán:“Es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo”

Encontró más de 1.000 reales en la calle, emprendió una campaña de 12 días para devolverlos y le salvó el mes a un ayudante de albañil

Polémica en Chile:José Antonio Kast, el primer presidente de la democracia en no conmemorar el golpe de Estado de 1973