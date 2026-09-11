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Newell`s vs. Vélez EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Newell`s y Vélez por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Newell's vs Vélez por el Torneo Clausura.
Newell's vs Vélez por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Newell`s choca ante Vélez, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Marcelo Bielsa ya está lista para que el balón comience a moverse a las 17:00, y tú no te lo puedes perder.

Newell`s vs Vélez por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

18´ ¡Vélez se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Manuel Lanzini fue bloqueado por Luca Regiardo.

15´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

12´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

9´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

9´ ¡Tiro desviado de Newell`s!

Disparo de Rodrigo Herrera y el remate se va afuera.

9´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lautaro Giannetti fue bloqueado por Simón Escobar.

8´ Córner para Newell`s

Ejecuta el tiro de esquina Facundo Guch.

7´ Fuera de juego en Newell`s

Posición adelantada de Walter Mazzantti.

6´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

4´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Solari fue bloqueado por Tomás Marchiori.

0´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Marcelo Bielsa, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Newell`s y Vélez por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nicolás Ramírez.

Formación confirmada de Newell`s

Titulares

  • (30) Josué Reinatti
  • (16) Lucas Carrizo
  • (17) Lautaro Giannetti
  • (6) Martín Ortega
  • (28) Jerónimo Russo
  • (20) Facundo Guch
  • (26) Rodrigo Herrera
  • (5) Luca Regiardo
  • (9) Matías Cóccaro
  • (7) Walter Mazzantti
  • (32) Santiago Solari

Suplentes

  • (21) Gabriel Arias
  • (25) Bruno Cabrera
  • (3) Martín Luciano
  • (22) Oscar Salomón
  • (27) Lucas Gómez
  • (19) Jerónimo Gómez Mattar
  • (15) Alan Soñora
  • (8) David Sotelo
  • (33) Walter Nuñez
  • (99) Juan Ignacio Ramírez
  • (39) Lautaro Rios
  • (36) Francisco Scarpeccio

Entrenador: Frank Kudelka

Formación confirmada de Vélez

Titulares

  • (1) Tomás Marchiori
  • (4) Joaquín García
  • (3) Elías Gómez
  • (2) Emanuel Mammana
  • (32) Thiago Silvero
  • (29) Rodrigo Aliendro
  • (18) Simón Escobar
  • (22) Manuel Lanzini
  • (37) Juan Policella
  • (8) Lucas Robertone
  • (77) Ronaldo Martínez

Suplentes

    Entrenador: Guillermo Barros Schelotto

    Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

    ¿Quién transmite el partido de Newell`s y Vélez?

    Canales de TV y streaming por países:

    Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

    ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Newell`s vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026.

    Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Newell`s recibe a Vélez en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

    Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

    Newell`sVélez SarsfieldTorneo ClausuraFútbol
    Sebastián Coronati
    Sebastián Coronati

    Columnista

    Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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