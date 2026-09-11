Newell`s vs. Vélez EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Newell`s vs Vélez por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
18´ ¡Vélez se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Manuel Lanzini fue bloqueado por Luca Regiardo.
15´ Saque de arco para Newell`s
Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.
12´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
9´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
9´ ¡Tiro desviado de Newell`s!
Disparo de Rodrigo Herrera y el remate se va afuera.
9´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lautaro Giannetti fue bloqueado por Simón Escobar.
8´ Córner para Newell`s
Ejecuta el tiro de esquina Facundo Guch.
7´ Fuera de juego en Newell`s
Posición adelantada de Walter Mazzantti.
6´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
4´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Solari fue bloqueado por Tomás Marchiori.
0´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Marcelo Bielsa, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Newell`s y Vélez por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nicolás Ramírez.
Formación confirmada de Newell`s
Titulares
- (30) Josué Reinatti
- (16) Lucas Carrizo
- (17) Lautaro Giannetti
- (6) Martín Ortega
- (28) Jerónimo Russo
- (20) Facundo Guch
- (26) Rodrigo Herrera
- (5) Luca Regiardo
- (9) Matías Cóccaro
- (7) Walter Mazzantti
- (32) Santiago Solari
Suplentes
- (21) Gabriel Arias
- (25) Bruno Cabrera
- (3) Martín Luciano
- (22) Oscar Salomón
- (27) Lucas Gómez
- (19) Jerónimo Gómez Mattar
- (15) Alan Soñora
- (8) David Sotelo
- (33) Walter Nuñez
- (99) Juan Ignacio Ramírez
- (39) Lautaro Rios
- (36) Francisco Scarpeccio
Entrenador: Frank Kudelka
Formación confirmada de Vélez
Titulares
- (1) Tomás Marchiori
- (4) Joaquín García
- (3) Elías Gómez
- (2) Emanuel Mammana
- (32) Thiago Silvero
- (29) Rodrigo Aliendro
- (18) Simón Escobar
- (22) Manuel Lanzini
- (37) Juan Policella
- (8) Lucas Robertone
- (77) Ronaldo Martínez
Suplentes
Entrenador: Guillermo Barros Schelotto
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Newell`s y Vélez?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Newell`s vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Newell`s recibe a Vélez en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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