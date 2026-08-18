São Paulo vs. Bolívar EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

San Pablo vs Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre São Paulo y Bolívar por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Cicero Pompeu de Toledo de San Pablo.