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São Paulo vs. Bolívar EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sigue en directo el partido entre São Paulo y Bolívar por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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San Pablo vs Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
San Pablo vs Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre São Paulo y Bolívar por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Cicero Pompeu de Toledo de San Pablo.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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