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Gimnasia (Mendoza) vs. Central Córdoba (SE) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Gimnasia (Mendoza) y Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Gimnasia de Mendoza vs Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2026.
Gimnasia de Mendoza vs Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Gimnasia (Mendoza) y Central Córdoba (SE) válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 16:45, cuando comiencen las acciones en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Mendoza.

Gimnasia de MendozaCentral Córdoba de Santiago del EsteroTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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