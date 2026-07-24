Gimnasia (Mendoza) vs. Central Córdoba (SE) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Gimnasia de Mendoza vs Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Gimnasia (Mendoza) y Central Córdoba (SE) válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 16:45, cuando comiencen las acciones en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Mendoza.