Gimnasia (Mendoza) vs. Central Córdoba (SE) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Gimnasia (Mendoza) y Central Córdoba (SE) válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 16:45, cuando comiencen las acciones en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Mendoza.
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Gimnasia (Mendoza) vs. Central Córdoba (SE):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Gimnasia (Mendoza) y Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.