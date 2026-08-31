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Defensa y Justicia vs. Platense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Defensa y Justicia y Platense por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Defensa y Justicia vs Platense por el Torneo Clausura.
Defensa y Justicia vs Platense por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Defensa y Justicia choca ante Platense, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Norberto Tomaghello ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.

Defensa y JusticiaPlatenseTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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