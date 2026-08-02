Dep. Riestra vs. Barracas Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Dep. Riestra choca ante Barracas Central, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Guillermo Laza ya está lista para que el balón comience a moverse a las 14:30, y tú no te lo puedes perder.
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Dep. Riestra vs. Barracas Central:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Dep. Riestra y Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.