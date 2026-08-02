ANSES confirmó cuándo cobran los DNI terminados en 8 y 9 en agosto: fechas clave y montos actualizados

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de agosto 2026, un cronograma que vuelve a organizarse según la terminación del Documento Nacional de Identidad y el tipo de prestación que cobra cada beneficiario. En este caso, uno de los grupos que más consultas concentra es el de los DNI terminados en 8 y 9, ya que sus fechas suelen ubicarse sobre el tramo final de cada calendario mensual.

Durante agosto, el esquema de pagos incluye a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, AUH, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y otras prestaciones sociales. Además, el mes llega con una actualización de haberes del 1,89%, vinculada a la movilidad mensual que toma como referencia la inflación de junio.

Cuándo cobran los DNI terminados en 8 y 9 en agosto

Para los beneficiarios que tienen DNI finalizado en 8 o 9, la fecha exacta de cobro depende de la prestación que perciben. En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), ambos grupos cobran antes que otros universos previsionales: los DNI terminados en 8 y 9 tienen fecha de pago el viernes 14 de agosto.

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En cambio, para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el pago se divide en dos jornadas: los titulares con DNI terminado en 8 cobran el viernes 21 de agosto, mientras que quienes tienen DNI terminado en 9 cobran el lunes 24 de agosto.

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, el cronograma se concentra más hacia el cierre del mes. En ese grupo, los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9 cobran el lunes 31 de agosto, de acuerdo con el calendario difundido para agosto de 2026.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas para DNI 8 y 9

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo también deben mirar la terminación del DNI para saber cuándo se acredita el dinero. En agosto, el calendario coincide con el esquema de jubilaciones mínimas: DNI terminados en 8 cobran el viernes 21 de agosto y DNI terminados en 9 cobran el lunes 24 de agosto.

Este dato es clave para las familias que organizan gastos de alimentos, transporte, útiles, servicios o pagos mensuales. Como ocurre todos los meses, el dinero queda depositado en la cuenta bancaria o medio de cobro habitual informado ante ANSES, sin necesidad de realizar un trámite adicional para recibir la acreditación.

Asignación por Embarazo: cuándo se paga en agosto

La Asignación por Embarazo también mantiene el esquema escalonado según la finalización del documento. En agosto, las beneficiarias con DNI terminado en 8 cobran el viernes 21, mientras que las titulares con DNI terminado en 9 cobran el lunes 24.

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La recomendación para este grupo es revisar periódicamente la sección Mi ANSES, especialmente si hubo cambios recientes en datos personales, boca de pago, CBU o estado del trámite. Cualquier diferencia en la información registrada puede demorar la consulta o generar dudas sobre la fecha de acreditación.

Por qué cambia el calendario de ANSES en agosto

El calendario de agosto tiene una particularidad: el feriado nacional del lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al no haber actividad bancaria durante esa jornada, los pagos se reacomodan y continúan desde el día hábil siguiente.

Por eso, quienes esperaban cobrar en la segunda mitad del mes deben prestar atención al cronograma actualizado. En lugar de concentrarse todos los depósitos en días consecutivos, ANSES distribuye las acreditaciones para evitar superposiciones y ordenar el flujo de pagos por prestación y terminación de DNI.

Aumento de ANSES en agosto: de cuánto es la actualización

Además de las fechas de cobro, agosto llega con un dato importante para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones: las prestaciones tienen un aumento del 1,89%. La actualización responde al esquema de movilidad mensual y se calcula en función del dato de inflación correspondiente a junio.

En el caso de jubilados y pensionados de menores ingresos, continúa el bono extraordinario de $70.000, que se suma al haber actualizado en los casos alcanzados por el refuerzo. Según los datos publicados, la jubilación mínima de agosto queda en $419.775,93, y con el bono totaliza $489.775,93.

Calendario resumido para DNI terminados en 8 y 9

Para evitar confusiones, estas son las fechas más importantes para quienes tienen DNI terminado en 8 o 9:

Pensiones No Contributivas: DNI 8 y 9 cobran el viernes 14 de agosto .

Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI 8 cobra el viernes 21 de agosto y DNI 9 cobra el lunes 24 de agosto .

AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI 8 cobra el viernes 21 de agosto y DNI 9 cobra el lunes 24 de agosto .

Asignación por Embarazo: DNI 8 cobra el viernes 21 de agosto y DNI 9 cobra el lunes 24 de agosto .

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo: DNI 8 y 9 cobran el lunes 31 de agosto.

Cómo consultar si ya está acreditado el pago

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de cobro desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden revisar la acreditación en home banking, cajero automático o a través de la entidad bancaria donde cobran habitualmente.

Si el dinero no aparece acreditado durante las primeras horas del día, conviene esperar el procesamiento bancario. En muchos casos, el depósito puede visualizarse a lo largo de la jornada, especialmente cuando el calendario concentra varios grupos de pago.