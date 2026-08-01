Belgrano vs. Argentinos Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Belgrano vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
14´ Saque de arco para Argentinos Juniors
Desde el fondo la pone en juego Franco Vázquez.
11´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.
11´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!
Disparo de Gastón Verón y el remate se va afuera.
9´ Saque de arco para Argentinos Juniors
Desde el fondo la pone en juego Franco Vázquez.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Julio César Villagra, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Belgrano y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Gariano.
Formación confirmada de Belgrano
Titulares
- (25) Thiago Cardozo
- (17) Lisandro López
- (2) Alexis Maldonado
- (14) Leonardo Morales
- (3) Adrián Spörle
- (26) Alcides Benitez
- (24) Emiliano Rigoni
- (21) Adrián Sánchez
- (20) Franco Vázquez
- (10) Lucas Zelarayán
- (22) Nicolás Fernández
Suplentes
- (23) Manuel Vicentini
- (4) Agustín Griguol
- (13) Álvaro Ocampo
- (19) Santino Gatti
- (8) Ramiro Hernándes
- (5) Santiago Longo
- (15) Ramiro Tulián
- (30) Gonzalo Zelarayán
- (37) Lautaro Gutierrez
- (9) Lucas Passerini
Entrenador: Ricardo Zielinski
Formación confirmada de Argentinos Juniors
Titulares
- (25) Brayan Cortés
- (22) Kevin Coronel
- (13) Santino Gianini
Suplentes
Entrenador: N/D
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Belgrano y Argentinos Juniors?
Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Belgrano vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Belgrano recibe a Argentinos Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Belgrano vs. Argentinos Juniors:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Belgrano y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.