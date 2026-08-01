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Belgrano vs. Argentinos Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Belgrano y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Belgrano choca ante Argentinos Juniors, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Julio César Villagra ya está lista para que el balón comience a moverse a las 18:00, y tú no te lo puedes perder.

Belgrano vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

14´ Saque de arco para Argentinos Juniors

Desde el fondo la pone en juego Franco Vázquez.

11´ Saque de arco para Belgrano

Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.

11´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!

Disparo de Gastón Verón y el remate se va afuera.

9´ Saque de arco para Argentinos Juniors

Desde el fondo la pone en juego Franco Vázquez.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Julio César Villagra, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Belgrano y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Gariano.

Formación confirmada de Belgrano

Titulares

  • (25) Thiago Cardozo
  • (17) Lisandro López
  • (2) Alexis Maldonado
  • (14) Leonardo Morales
  • (3) Adrián Spörle
  • (26) Alcides Benitez
  • (24) Emiliano Rigoni
  • (21) Adrián Sánchez
  • (20) Franco Vázquez
  • (10) Lucas Zelarayán
  • (22) Nicolás Fernández

Suplentes

  • (23) Manuel Vicentini
  • (4) Agustín Griguol
  • (13) Álvaro Ocampo
  • (19) Santino Gatti
  • (8) Ramiro Hernándes
  • (5) Santiago Longo
  • (15) Ramiro Tulián
  • (30) Gonzalo Zelarayán
  • (37) Lautaro Gutierrez
  • (9) Lucas Passerini

Entrenador: Ricardo Zielinski

Formación confirmada de Argentinos Juniors

Titulares

  • (25) Brayan Cortés
  • (22) Kevin Coronel
  • (13) Santino Gianini

Suplentes

    Entrenador: N/D

    Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

    ¿Quién transmite el partido de Belgrano y Argentinos Juniors?

    Canales de TV y streaming por países:

    Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.

    ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Belgrano vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026.

    Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Belgrano recibe a Argentinos Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

    Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

    Belgrano CBAArgentinos JuniorsTorneo ClausuraFútbol
    Sebastián Coronati
    Sebastián Coronati

    Columnista

    Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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