Aldosivi vs. Gimnasia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Aldosivi y Gimnasia válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 14:30, cuando comiencen las acciones en el estadio José María Minella de Mar del Plata.
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Aldosivi vs. Gimnasia:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Aldosivi y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.