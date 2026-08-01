comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Racing Club vs. Tigre EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Racing Club y Tigre por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portadas Torneo Clausura tercera fecha Liga Profesional Argentina
Portadas Torneo Clausura tercera fecha Liga Profesional Argentina
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Racing Club recibe a Tigre por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Presidente Perón y el pitazo inicial se escuchará a las 20:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Racing ClubTigreTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Estudiantes vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

    Estudiantes vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

  2. Belgrano vs. Argentinos Juniors EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

    Belgrano vs. Argentinos Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

  3. Newell`s vs. Boca Juniors:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Newell`s vs. Boca Juniors: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  4. Racing Club vs. Tigre:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Racing Club vs. Tigre: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  5. Dep. Riestra vs. Barracas Central:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Dep. Riestra vs. Barracas Central: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Impacto global por la crisis migratoria en Ceuta:Milei monitorea la situación y reavivó el debate sobre el control de fronteras

Impacto global por la crisis migratoria en Ceuta: Milei monitorea la situación y reavivó el debate sobre el control de fronteras

Tensión en vivo:Karen Reichardt discutió con Matilda Blanco por su proyecto sobre criaderos de animales y abandonó el estudio de LAM

El Gobierno inspeccionará las escuelas este lunes para verificar si se cumple el 75% de clases durante el paro docente

“Estos parásitos”:la contundente respuesta de Victoria Villarruel a Santilli tras el pedido de renuncia

Economía

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

El viaje de Luis Caputo al G20:de la búsqueda de respaldo internacional a las expectativas por el encuentro con Scott Bessent

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores:la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

ANSES confirmó las fechas de cobro de agosto:cuándo pagan a DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Policiales

El macabro caso de Candy Montgomery, la mujer que mató a su amiga de 41 hachazos y quedó libre:la historia que inspiró a la serie “Amor y muerte” de HBO

El macabro caso de Candy Montgomery, la mujer que mató a su amiga de 41 hachazos y quedó libre: la historia que inspiró a la serie “Amor y muerte” de HBO

Juan Orduña, cura de 27 años:“Los sacerdortes cobramos menos que el sueldo mínimo, pero no pagamos alquiler, luz ni agua”

Alerta en el Danubio por sequía extrema:el río pierde tanto nivel que reaparece un barco de la Segunda Guerra Mundial

Crece la tensión en Europa:Polonia pide a España militarizar la frontera con Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta