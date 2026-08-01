Racing Club vs. Tigre EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Portadas Torneo Clausura tercera fecha Liga Profesional Argentina

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Racing Club recibe a Tigre por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Presidente Perón y el pitazo inicial se escuchará a las 20:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!