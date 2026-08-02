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Subastan vehículos del Ejército Argentino desde $150.000: cómo participar y qué modelos se rematan

El Banco Ciudad realizará una nueva subasta online con autos, camiones, utilitarios y maquinaria pertenecientes a la Dirección de Arsenales del Ejército Argentino. Los interesados podrán inspeccionar los vehículos antes del remate.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El Banco Ciudad realizará una nueva subasta online de vehículos del Ejército Argentino con precios base desde $150.000 y unidades de distintos tipos, como este Mercedes-Benz 230 G.
El Banco Ciudad realizará una nueva subasta online de vehículos del Ejército Argentino con precios base desde $150.000 y unidades de distintos tipos, como este Mercedes-Benz 230 G. Foto: Banco Ciudad.
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Quienes buscan comprar un vehículo a un precio inferior al del mercado tendrán una nueva oportunidad a fines de agosto. El Banco Ciudad realizará una subasta pública de unidades pertenecientes a la Dirección de Arsenales del Ejército Argentino, con valores base que arrancan en $150.000 y una amplia variedad de modelos.

El remate se desarrollará el 28 de agosto desde las 11 horas, bajo modalidad online, y reunirá automóviles, camiones, utilitarios y maquinaria que, en su mayoría, se ofrecen en condición de “sin funcionar”, por lo que los interesados deberán analizar cuidadosamente el estado de cada unidad antes de realizar una oferta.

Entre los lotes que saldrán a remate hay autos, camiones, utilitarios y maquinaria, la mayoría ofrecidos en el estado en que se encuentran. Foto: Banco Ciudad.

¿Qué vehículos del Ejército Argentino se subastan?

Entre los lotes disponibles, el de menor precio corresponde a un autoelevador usado, con un valor base de $150.000 y un depósito de garantía de $15.000.

También se rematarán los restos de un Mercedes-Benz Unimog 416, con una base de $250.000, además de un Renault 19 RT/93, cuyo precio inicial será de $300.000.

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Mercedes-Benz Unimog 416 | Los interesados podrán inspeccionar los vehículos antes de la subasta, que se realizará el 28 de agosto bajo modalidad online. Foto: Banco Ciudad.

La lista incluye además otro Mercedes-Benz Unimog 416, en mejor estado de conservación, aunque igualmente declarado “sin funcionar”, con una base de $500.000.

Otro de los vehículos destacados es un Mercedes-Benz 230 G, modelo aproximado 1981, que saldrá a remate con un precio inicial de $700.000.

Entre los lotes de mayor valor aparece un camión Fiat 697 T, fabricado aproximadamente en 1977, cuyo precio base será de $1.000.000.

Camión Fiat 697 T | Para participar del remate será necesario registrarse en la plataforma del Banco Ciudad y realizar el depósito de garantía correspondiente al lote elegido. Foto: Banco Ciudad.

Antes del remate, todos los interesados podrán inspeccionar personalmente las unidades entre el 18 y el 21 de agosto, de 9 a 12, en Av. Ejército y Virrey Vértiz (CP 3100), Paraná, provincia de Entre Ríos.

Paso a paso: cómo participar de la subasta del Banco Ciudad

La subasta se realizará de forma completamente online a través de la plataforma oficial del Banco Ciudad. Para participar será necesario:

  • Registrarse como usuario en la plataforma de subastas del Banco Ciudad.
  • Seleccionar el remate de interés y leer las condiciones de venta.
  • Realizar el depósito de garantía correspondiente al lote elegido.
  • Esperar la confirmación por correo electrónico que habilita a ofertar durante la subasta.

Una vez habilitado, el participante podrá realizar ofertas en tiempo real durante el remate. Si no resulta ganador, el depósito de garantía suele ser reintegrado conforme a las condiciones establecidas para la subasta.

Al tratarse de vehículos provenientes del Ejército Argentino, gran parte de las unidades se comercializan en el estado en que se encuentran, y muchas de ellas están expresamente catalogadas como “sin funcionar”.

Por ese motivo, la inspección previa resulta fundamental para conocer el estado mecánico y general de cada lote, además de evaluar los costos de reparación o restauración antes de presentar una oferta.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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