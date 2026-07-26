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Dep. Riestra vs. Boca Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Dep. Riestra y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Leonel Flores, Boca Juniors.
Leonel Flores, Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Dep. Riestra recibe a Boca Juniors por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Guillermo Laza y el pitazo inicial se escuchará a las 19:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Dep. Riestra vs Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

2´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Mauricio Jesús Arce.

2´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Kevin Zenón y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Guillermo Laza, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Dep. Riestra y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Hernán Mastrángelo.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Dep. Riestra y Boca Juniors?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Dep. Riestra vs. Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Dep. Riestra recibe a Boca Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Deportivo RiestraBoca JuniorsTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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