Dep. Riestra vs. Boca Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Dep. Riestra vs Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
2´ Saque de arco para Dep. Riestra
Desde el fondo la pone en juego Ignacio Mauricio Jesús Arce.
2´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Kevin Zenón y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Guillermo Laza, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Dep. Riestra y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Hernán Mastrángelo.
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Dep. Riestra y Boca Juniors?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Dep. Riestra vs. Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Dep. Riestra recibe a Boca Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Dep. Riestra vs. Boca Juniors:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Dep. Riestra y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.