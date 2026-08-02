Buenas noticias de ANSES: qué grupo de beneficiarios cobrará hasta $120.000 en agosto 2026

Qué grupo de beneficiarios cobrará hasta $120.000 en agosto 2026. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en agosto 2026 un monto cercano a los $120.000 a un grupo específico de beneficiarias que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo previsional.

El beneficio corresponde a la Asignación por Embarazo para Protección Social, una prestación destinada a personas embarazadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y no cuentan con cobertura formal.

Con la actualización por movilidad, el monto bruto de la asignación ascenderá a $150.848 durante agosto. Sin embargo, ANSES retiene el 20% del total, por lo que las titulares cobrarán de manera mensual $120.678,40.

La suma retenida se acumula y puede percibirse una vez al año, siempre que la beneficiaria presente la documentación correspondiente según los criterios solicitados por el organismo.

ANSES: quiénes pueden acceder al pago de $120.000 en agosto 2026

La Asignación por Embarazo para Protección Social está destinada a personas embarazadas que en encuentran en situación de vulnerabilidad económica y cumplen con las condiciones establecidas por la ANSES. En esa línea, pueden solicitarla:

Personas desocupadas, incluyendo a su cónyuge o conviviente.

Trabajadoras informales cuyos ingresos estén por debajo del salario mínimo.

Monotributistas sociales.

Trabajadoras de casas particulares registradas y personas desempleadas que se encuentren dentro de los regímenes habilitados.

Titulares de programas sociales que cumplan con los requisitos del organismo previsional.

Cómo tramitar la Asignación por Embarazo de ANSES.

Requisitos obligatorios para tramitar la Asignación por Embarazo

En tanto, para acceder a la Asignación por Embarazo para Protección Social, las solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener un embarazo de 12 semanas o más.

Ser argentina, naturalizada y contar con DNI. En el caso de las personas extranjeras, se requiere una residencia mínima de tres años en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar+ y cumplir con los controles médicos establecidos durante el embarazo.

No contar con obra social.

Cabe señalar que estos últimos dos requisitos no aplican para monotributistas sociales, trabajadoras de casas particulares y personas desempleadas que tengan cobertura de salud.

Si la persona ya tuvo un embarazo registrado anteriormente, ese trámite debe estar acreditado correctamente, ya sea por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción del embarazo.

Monto bruto y retención del 20%: cómo se calcula el cobro de $120.000 en agosto

Las titulares del beneficio reciben mensualmente el 80% del monto total, mientras que el 20% restante queda acumulado hasta completar la presentación correspondiente.

Para solicitar el dinero retenido, se debe presentar el Formulario de Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social (PS 2.10), trámite que requiere completar distintas secciones:

Rubro 1: debe ser completado por el médico que realiza el seguimiento del embarazo.

Rubro 2: corresponde a los datos de contacto de la titular.

Rubro 3: solo debe completarse si interviene un apoderado o representante.

Una vez completado el formulario, la persona debe presentarlo en una oficina de ANSES con turno previo. El plazo para realizar este trámite es de hasta 12 meses después de la finalización del embarazo.

Documentación necesaria: qué papeles se deben presentar para cobrar esta prestación

Para iniciar el trámite de la Asignación por Embarazo, las beneficiarias deben contar con:

Formulario de Solicitud de Asignación por Embarazo para Protección Social (PS 2.67).

Medio de cobro (puede darse de alta o modificarse desde Mi ANSES).

Constancia de inscripción al Programa Sumar+ (en los casos en que corresponda).

Cómo tramitar la Asignación por Embarazo de ANSES. Foto: ANSES

Paso a paso: cómo verificar y actualizar tus datos personales en Mi ANSES

En algunos casos, el pago se acredita de manera automática, ya que si la persona ya está inscripta en el Programa Sumar+ y el Ministerio de Salud ya envió la información a la ANSES, no será necesario iniciar un trámite adicional.

En contrapartida, si el beneficio no se activa automáticamente, la solicitud debe realizarse presencialmente en una oficina de ANSES con turno previo. Además, deben hacer el trámite presencial aquellas personas que sean:

Monotributistas sociales.

Trabajadoras de casas particulares.

Personas desempleadas que mantienen cobertura de obra social durante los tres meses posteriores al fin de la relación laboral.

En esa línea, es importante realizar la solicitud antes del nacimiento para evitar demoras en el acceso al beneficio. Para solicitar la asignación, se deben seguir los siguientes pasos:

Revisar y actualizar los datos personales: ingresar a Mi ANSES y verificar que la información personal y la correspondiente al grupo familiar estén actualizadas. Completar el formulario de solicitud: completar el Formulario de Solicitud de Asignación por Embarazo para Protección Social (PS 2.67) con los datos requeridos. Solicitar un turno en ANSES: pedir un turno para presentar la documentación en una oficina del organismo previsional y finalizar el trámite.

Si los datos personales no están actualizados en Mi ANSES, será necesario llevar el día del turno el DNI y la documentación que acredite los vínculos familiares, como partidas de nacimiento, certificado de matrimonio o constancia de convivencia.