Gimnasia Vs Estudiantes (RC) Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Gimnasia vs. Estudiantes (RC), por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Sábado, 18/04/2026, a partir de las 15:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Juan Carmelo Zerillo, ubicado en La Plata.

¿Por dónde ver en vivo Gimnasia vs. Estudiantes (RC), por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Gimnasia y Estudiantes (RC) se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Gimnasia vs. Estudiantes (RC), por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Lobo Medina, Luis, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Gimnasia choca ante Estudiantes (RC), en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio Juan Carmelo Zerillo ya está lista para que el balón comience a moverse a las 15:00, y tú no te lo puedes perder.