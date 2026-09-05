Polémica en la Copa Argentina: Vélez pediría los puntos ante Boca por la inclusión de seis extranjeros

Copa Argentina, Boca vs. Vélez. Foto: @Copa_Argentina

Luego de la derrota ante Boca por los octavos de final de Copa Argentina, Vélez analiza presentar una queja formal ante la AFA para pedir los puntos ante la firma de planilla de seis jugadores extranjeros del Xeneize.

Entre titulares y suplentes, Rodolfo Arruabarrena tuvo a Álvaro Montero (Colombia), Leandro Lozano (Uruguay), Sebastián Villa (Colombia), Enner Valencia (Ecuador), Carlos Palacios (Chile) y Ángel Romero (Paraguay).

La infracción estaría en que solo cinco de los extranjeros pueden figurar en planilla en cada partido. Como Boca incluyó a los seis, desde Vélez entienden que cometió una infracción.

Copa Argentina, Boca vs. Vélez. Foto: @Copa_Argentina

Al no haber usado a los seis extranjeros durante el partido, el perjuicio por su error no debería afectar al ámbito deportivo y la sanción, en caso de existir, sería meramente económica.

Pese a los intentos del Fortín, la clasificación del Xeneize a cuartos de final no corre riesgos.

Según señalan desde Viamonte, el reclamo choca con “la jurisprudencia FIFA, ya que al no ingresar el sexto jugador al campo de juego se perdería el valor de una protesta porque no tuvo un beneficio deportivo”.

Copa Argentina, Boca vs. Vélez. Foto: NA

Bajo este criterio jurídico internacional, desde la casa madre del fútbol nacional deslizaron que “podrá tener otro tipo de sanción por incluir en planilla un sexto extranjero”, pero enfatizaron con contundencia que “no habría motivo para la protesta”, sentenciando que “Boca no transgredió la faz deportiva, sino que transgredió la parte administrativa”.

Sebastián Villa, el otro factor que evitaría el reclamo

Otro de los puntos que alega Boca para desestimar la posible sanción es que uno de los jugadores incluido en planilla es Sebastián Villa, quien contaba con una residencia en Argentina que hacía que no fuera considerado extranjero.

Sin embargo, esa residencia se encuentra vencida y el futbolista inició el trámite para renovarla, con un turno previsto para octubre. Ante esto, el Xeneize asegura que no existe fundamento para cuestionar su inclusión.