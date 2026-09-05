comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Polémica en la Copa Argentina: Vélez pediría los puntos ante Boca por la inclusión de seis extranjeros

El Fortín analiza presentar una protesta ante la AFA por la planilla del partido de octavos de final en Córdoba. ¿Qué dice el reglamento?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Copa Argentina, Boca vs. Vélez.
Copa Argentina, Boca vs. Vélez. Foto: @Copa_Argentina
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Luego de la derrota ante Boca por los octavos de final de Copa Argentina, Vélez analiza presentar una queja formal ante la AFA para pedir los puntos ante la firma de planilla de seis jugadores extranjeros del Xeneize.

Entre titulares y suplentes, Rodolfo Arruabarrena tuvo a Álvaro Montero (Colombia), Leandro Lozano (Uruguay), Sebastián Villa (Colombia), Enner Valencia (Ecuador), Carlos Palacios (Chile) y Ángel Romero (Paraguay).

La infracción estaría en que solo cinco de los extranjeros pueden figurar en planilla en cada partido. Como Boca incluyó a los seis, desde Vélez entienden que cometió una infracción.

Copa Argentina, Boca vs. Vélez.
Copa Argentina, Boca vs. Vélez. Foto: @Copa_Argentina

Al no haber usado a los seis extranjeros durante el partido, el perjuicio por su error no debería afectar al ámbito deportivo y la sanción, en caso de existir, sería meramente económica.

Contenido Recomendado

Independiente sufrió una histórica goleada ante Atlético Tucumán y quedó eliminado de la Copa Argentina

Independiente sufrió una histórica goleada ante Atlético Tucumán y quedó eliminado de la Copa Argentina

Voraz incendio de pastizales en Salta:impactantes imágenes a metros del estadio de River vs. Aldosivi

Voraz incendio de pastizales en Salta: impactantes imágenes a metros del estadio de River vs. Aldosivi

Pese a los intentos del Fortín, la clasificación del Xeneize a cuartos de final no corre riesgos.

Según señalan desde Viamonte, el reclamo choca con “la jurisprudencia FIFA, ya que al no ingresar el sexto jugador al campo de juego se perdería el valor de una protesta porque no tuvo un beneficio deportivo”.

Copa Argentina, Boca vs. Vélez.
Copa Argentina, Boca vs. Vélez. Foto: NA

Bajo este criterio jurídico internacional, desde la casa madre del fútbol nacional deslizaron que “podrá tener otro tipo de sanción por incluir en planilla un sexto extranjero”, pero enfatizaron con contundencia que “no habría motivo para la protesta”, sentenciando que “Boca no transgredió la faz deportiva, sino que transgredió la parte administrativa”.

Sebastián Villa, el otro factor que evitaría el reclamo

Otro de los puntos que alega Boca para desestimar la posible sanción es que uno de los jugadores incluido en planilla es Sebastián Villa, quien contaba con una residencia en Argentina que hacía que no fuera considerado extranjero.

Sin embargo, esa residencia se encuentra vencida y el futbolista inició el trámite para renovarla, con un turno previsto para octubre. Ante esto, el Xeneize asegura que no existe fundamento para cuestionar su inclusión.

Copa ArgentinaBoca JuniorsVélez Sarsfield
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Franco Colapinto tuvo una gran clasificación, avanzó a Q3 y largará 7° en el Gran Premio de Italia:a qué hora es la carrera de este domingo en Monza

    Franco Colapinto tuvo una gran clasificación, avanzó a Q3 y largará 7° en el Gran Premio de Italia: a qué hora es la carrera de este domingo en Monza

  2. Se conocieron las duras sanciones a los rugbiers que protagonizaron una tremenda pelea en el partido entre Uruguay y Chile

    Se conocieron las duras sanciones a los rugbiers que protagonizaron una tremenda pelea en el partido entre Uruguay y Chile

  3. River prepara un cambio histórico para el Monumental:cuándo llegará el nuevo nombre y cuánto dinero recibirá

    River prepara un cambio histórico para el Monumental: cuándo llegará el nuevo nombre y cuánto dinero recibirá

  4. River, eliminado de la Sudamericana:Di Carlo anunció la renuncia de Eduardo Coudet y confirmó el técnico que tomará las riendas del Millonario

    River, eliminado de la Sudamericana: Di Carlo anunció la renuncia de Eduardo Coudet y confirmó el técnico que tomará las riendas del Millonario

  5. Video:españoles rodearon a un hincha argentino y lo golpearon brutalmente en el piso durante los festejos en Madrid

    Video: españoles rodearon a un hincha argentino y lo golpearon brutalmente en el piso durante los festejos en Madrid
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Murió Alberto Iribarne, exministro de Justicia de Néstor Kirchner

Murió Alberto Iribarne, exministro de Justicia de Néstor Kirchner

Milei acelera una base naval clave en Ushuaia:el megaproyecto que puede cambiar el futuro del Atlántico Sur

La cadena nacional ya pasó a la acción:el Gobierno oficializó sanciones contra 45 empresas y accionistas por explotación ilegal en Malvinas

Caputo justificó la estrategia de Milei para acorralar a las petroleras en Malvinas:“Nadie puede estar en contra”

Economía

SLB, la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, aseguró que no realizará actividades en las Islas Malvinas

SLB, la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, aseguró que no realizará actividades en las Islas Malvinas

Las proyecciones de los analistas del Banco Central para lo que resta del 2026:qué espera el mercado para la inflación y el dólar

Impacto en la industria automotriz:Volkswagen acordó recortar 100.000 empleos y puso en duda el futuro de sus plantas

Multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires:cuáles son los nuevos valores y cuánto cuesta cada infracción

Internacionales

Con el agua hasta las rodillas y sin luz:una pareja se casó en una iglesia inundada y con un altavoz portátil en Filipinas

Con el agua hasta las rodillas y sin luz: una pareja se casó en una iglesia inundada y con un altavoz portátil en Filipinas

El mapa mundial podría cambiar:la propuesta para mostrar el tamaño real de los continentes

Vladímir Putin confirmó que no habrá ataques por tres días en Kiev mientras estén los enviados especiales de EEUU para negociar por la paz

Niños de entre 2 meses y 17 años de edad:los escabrosos detalles de la Operación Statewide Shield