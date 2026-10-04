Huracán vs. Aldosivi EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Huracán vs Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
15´ Saque de arco para Huracán
Desde el fondo la pone en juego Sebastián Meza.
15´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!
Disparo de Leonardo Sigali y el remate se va afuera.
15´ Córner para Aldosivi
Ejecuta el tiro de esquina Felipe Anso.
7´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Andrés Vombergar fue bloqueado por Lucas Blondel.
10´ Córner para Huracán
Ejecuta el tiro de esquina Oscar Cortés.
9´ ¡Huracán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Oscar Cortés fue bloqueado por Lucas Castro.
7´ Córner para Aldosivi
Ejecuta el tiro de esquina Felipe Anso.
4´ Córner para Aldosivi
Ejecuta el tiro de esquina Felipe Anso.
4´ Córner para Aldosivi
Ejecuta el tiro de esquina Felipe Anso.
3´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Andrés Vombergar fue bloqueado por Sebastián Meza.
1´ Saque de arco para Huracán
Desde el fondo la pone en juego Fabio Pereyra.
1´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!
Disparo de Andrés Vombergar y el remate se va afuera.
0´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Tomás A. Ducó, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Huracán y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nazareno Arasa.
Formación confirmada de Huracán
Titulares
- (32) Sebastián Meza
- (2) Lucas Blondel
- (19) Leandro Lescano
- (35) Máximo Palazzo
- (6) Fabio Pereyra
- (7) Oscar Cortés
- (5) Rodrigo Fernández Cedrés
- (8) Leonardo Gil
- (24) Facundo Kalinger
- (15) Facundo Waller
- (17) Juan Francisco Bisanz
Suplentes
- (27) Nazareno Durán
- (46) Fabrizio Martínez
- (21) Hugo Nervo
- (4) Federico Vera
- (41) Lautaro Mora
- (20) Emmanuel Ojeda
- (10) Óscar Romero
- (11) Thaiel Peralta
- (23) Ignacio Pussetto
- (51) Martín Soto
- (49) Tomás Uribe
Entrenador: Diego Martínez
Formación confirmada de Aldosivi
Titulares
- (42) Lucas Acosta
- (13) Braian Cufré
- (28) Santiago Moya
- (32) Joaquín Pombo
- (2) Leonardo Sigali
- (19) Lucas Castro
- (10) Nicolás Gaitán
- (8) Martin Garcia
- (5) Nicolás Linares
- (24) Felipe Anso
- (29) Andrés Vombergar
Suplentes
Entrenador: Javier Sanguinetti
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Huracán y Aldosivi?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Huracán vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Huracán recibe a Aldosivi en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Huracán vs. Aldosivi:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Huracán y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.