Atlético Tucumán vs. Barracas Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Atlético Tucumán vs Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
46´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Monumental Presidente José Fierro! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
45´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
44´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.
39´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
39´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!
Disparo de Facundo Bruera y el remate se va afuera.
36´ Tarjeta amarilla para Barracas Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Facundo Bruera.
34´ Tarjeta amarilla para Atlético Tucumán
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Nicolás Laméndola.
33´ Gooool de Atlético Tucumán
Nicolás Laméndola marca para Atlético Tucumán.
30´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
27´ Córner para Barracas Central
Ejecuta el tiro de esquina Iván Tapia.
27´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Norberto Briasco fue bloqueado por Luis Ingolotti.
25´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Renzo Tesuri fue bloqueado por Marcelo Miño.
22´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Demartini.
18´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ramiro Ruiz Rodríguez fue bloqueado por Marcelo Miño.
15´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
14´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!
Disparo de Norberto Briasco y el remate se va afuera.
12´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.
11´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
8´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.
3´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.
2´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lautaro Godoy fue bloqueado por Marcelo Miño.
2´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Franco Nicola.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Monumental Presidente José Fierro, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Atlético Tucumán y Barracas Central por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nicolás Ramírez.
Formación confirmada de Atlético Tucumán
Titulares
- (1) Luis Ingolotti
- (24) Leonel Di Plácido
- (6) Gianluca Ferrari
- (21) Ignacio Galván
- (36) Luciano Vallejo
- (31) Lautaro Godoy
- (23) Nicolás Laméndola
- (10) Franco Nicola
- (11) Renzo Tesuri
- (19) Leonel Vega
- (18) Ramiro Ruiz Rodríguez
Suplentes
- (25) Tomás Durso
- (32) Juan José Infante
- (4) Tomás Jung
- (2) Ramiro Paunero
- (17) Juan Rodríguez
- (3) Maximiliano Villa
- (28) Gabriel Compagnucci
- (5) Julián Fernández
- (8) Ezequiel Ham
- (22) Facundo Pimienta
- (30) Manuel Brondo
- (27) Rodrigo Granillo
Entrenador: Julio César Falcioni
Formación confirmada de Barracas Central
Titulares
- (30) Marcelo Miño
- (13) Rafael Barrios
- (31) Nicolás Demartini
- (14) Kevin Jappert
- (17) Elías Pereyra
- (15) Yonatthan Rak
- (28) Rodrigo Bogarín
- (5) Dardo Miloc
- (10) Iván Tapia
- (11) Norberto Briasco
- (77) Facundo Bruera
Suplentes
- (1) Juan Espínola
- (37) Gastón Campi
- (2) Nicolás Capraro
- (6) Rodrigo Insúa
- (4) Damián Martínez
- (32) Fernando Tobio
- (16) Iván Guaraz
- (36) Tomas Lavezzi
- (35) Esteban Rolón
- (24) Enzo Taborda
- (20) Jhonatan Candia
- (34) Nicolás Orsini
Entrenador: Damián Ayude
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Atlético Tucumán y Barracas Central?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Atlético Tucumán vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Atlético Tucumán recibe a Barracas Central en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Atlético Tucumán vs. Barracas Central:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Atlético Tucumán y Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.