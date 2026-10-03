comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Atlético Tucumán vs. Barracas Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Atlético Tucumán y Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Atlético Tucumán vs Barracas Central por el Torneo Clausura.
Atlético Tucumán vs Barracas Central por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Atlético Tucumán y Barracas Central válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Monumental Presidente José Fierro de Tucumán.

Atlético Tucumán vs Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

46´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Monumental Presidente José Fierro! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

45´ Saque de arco para Atlético Tucumán

Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.

44´ Saque de arco para Barracas Central

Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.

39´ Saque de arco para Atlético Tucumán

Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.

39´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!

Disparo de Facundo Bruera y el remate se va afuera.

36´ Tarjeta amarilla para Barracas Central

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Facundo Bruera.

34´ Tarjeta amarilla para Atlético Tucumán

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Nicolás Laméndola.

33´ Gooool de Atlético Tucumán

Nicolás Laméndola marca para Atlético Tucumán.

30´ Saque de arco para Atlético Tucumán

Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.

27´ Córner para Barracas Central

Ejecuta el tiro de esquina Iván Tapia.

27´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Norberto Briasco fue bloqueado por Luis Ingolotti.

25´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Renzo Tesuri fue bloqueado por Marcelo Miño.

22´ Saque de arco para Barracas Central

Desde el fondo la pone en juego Nicolás Demartini.

18´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ramiro Ruiz Rodríguez fue bloqueado por Marcelo Miño.

15´ Saque de arco para Atlético Tucumán

Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.

14´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!

Disparo de Norberto Briasco y el remate se va afuera.

12´ Saque de arco para Barracas Central

Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.

11´ Saque de arco para Atlético Tucumán

Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.

8´ Saque de arco para Barracas Central

Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.

3´ Saque de arco para Barracas Central

Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.

2´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lautaro Godoy fue bloqueado por Marcelo Miño.

2´ Córner para Atlético Tucumán

Ejecuta el tiro de esquina Franco Nicola.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Monumental Presidente José Fierro, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Atlético Tucumán y Barracas Central por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nicolás Ramírez.

Formación confirmada de Atlético Tucumán

Titulares

  • (1) Luis Ingolotti
  • (24) Leonel Di Plácido
  • (6) Gianluca Ferrari
  • (21) Ignacio Galván
  • (36) Luciano Vallejo
  • (31) Lautaro Godoy
  • (23) Nicolás Laméndola
  • (10) Franco Nicola
  • (11) Renzo Tesuri
  • (19) Leonel Vega
  • (18) Ramiro Ruiz Rodríguez

Suplentes

  • (25) Tomás Durso
  • (32) Juan José Infante
  • (4) Tomás Jung
  • (2) Ramiro Paunero
  • (17) Juan Rodríguez
  • (3) Maximiliano Villa
  • (28) Gabriel Compagnucci
  • (5) Julián Fernández
  • (8) Ezequiel Ham
  • (22) Facundo Pimienta
  • (30) Manuel Brondo
  • (27) Rodrigo Granillo

Entrenador: Julio César Falcioni

Formación confirmada de Barracas Central

Titulares

  • (30) Marcelo Miño
  • (13) Rafael Barrios
  • (31) Nicolás Demartini
  • (14) Kevin Jappert
  • (17) Elías Pereyra
  • (15) Yonatthan Rak
  • (28) Rodrigo Bogarín
  • (5) Dardo Miloc
  • (10) Iván Tapia
  • (11) Norberto Briasco
  • (77) Facundo Bruera

Suplentes

  • (1) Juan Espínola
  • (37) Gastón Campi
  • (2) Nicolás Capraro
  • (6) Rodrigo Insúa
  • (4) Damián Martínez
  • (32) Fernando Tobio
  • (16) Iván Guaraz
  • (36) Tomas Lavezzi
  • (35) Esteban Rolón
  • (24) Enzo Taborda
  • (20) Jhonatan Candia
  • (34) Nicolás Orsini

Entrenador: Damián Ayude

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Atlético Tucumán y Barracas Central?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Atlético Tucumán vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Atlético Tucumán recibe a Barracas Central en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Atlético TucumánBarracas CentralTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Boca vapuleó a Unión 3 a 0 con dos golazos de Leonel Flores y uno de Di Lollo

    Boca vapuleó a Unión 3 a 0 con dos golazos de Leonel Flores y uno de Di Lollo

  2. Newell`s vs. Lanús EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

    Newell`s vs. Lanús EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

  3. Defensa y Justicia 3 - 0 San Lorenzo:así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

    Defensa y Justicia 3 - 0 San Lorenzo: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

  4. Huracán vs. Aldosivi:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Huracán vs. Aldosivi: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  5. Atlético Tucumán vs. Barracas Central:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Atlético Tucumán vs. Barracas Central: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Argentina ya tiene 12 cazas F-16:la travesía de 14.000 kilómetros y la misión estratégica que cumplirán

Argentina ya tiene 12 cazas F-16: la travesía de 14.000 kilómetros y la misión estratégica que cumplirán

Brasil vota entre Lula y Bolsonaro, mientras Argentina observa de reojo con vistas a la reforma del Mercosur

Coloquio de IDEA:empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Cambios en el Ministerio de Capital Humano:Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo Claudia Testa y ya tiene reemplazante

Economía

Ciudadanía argentina por inversión:cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Ciudadanía argentina por inversión: cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Bono de $70.000 para jubilados ANSES:quiénes lo cobrarán completo en octubre 2026

Cuentas de argentinos en Estados Unidos:qué datos recibe ARCA y cuáles no revela el acuerdo FATCA

ANSES aumenta las asignaciones familiares en octubre:cuánto se cobrará por hijo y quiénes quedan afuera

Internacionales

Marea roja y marcha de motos:Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron la campaña en Brasil antes de las elecciones

Marea roja y marcha de motos: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron la campaña en Brasil antes de las elecciones

Rusia afirmó que continuarán los “ataques de represalia” en Ucrania y le pidió a sus diplomáticos a que abandonen el país

Giro geopolítico:Trump desvía 52 millones de dólares destinados a Europa a 4 países de Latinoamérica

Inundaciones en España:una mujer de 102 años murió tras una histórica riada en Albacete