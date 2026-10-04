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Los muebles de exterior no van más: conocé las alternativas recomendadas por arquitectos para decorar las terrazas

Los juegos de mesa y sillas de exterior más utilizados están perdiendo lugar ante la transformación de la terraza en una extensión del hogar ya que se buscan nuevas formas de decoración que priorizan la estética, la funcionalidad y el bienestar general.

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Muebles de exterior
Muebles de exterior Foto: Pinterest
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Los habituales y tradicionales juegos de mesa y sillas de exterior han perdido protagonismo durante el último tiempo frente a una tendencia que busca convertir la terraza en una extensión del hogar. De este modo, estos lugares se compondrían de sofás modulares, alfombras, iluminación ambiental y piezas decorativas: un ambiente cómodo y acogedor.

La inspiración principal del outdoor living integra arquitectura, paisajismo y decoración para permitir el aprovechamiento de los espacios abiertos durante más horas del día. Además, la American Society of Landscape Architects (ASLA) tiene en cuenta el diseño de áreas exteriores como una herramienta que permite mejorar la funcionalidad y el bienestar. Por su parte, los paisajistas recomiendan trasladar al exterior recursos tradicionalmente asociados con ambientes interiores pero manteniendo la utilización de materiales adecuados para resistir las condiciones climáticas.

Terraza
La inspiración principal del outdoor living integra arquitectura, paisajismo y decoración para permitir el aprovechamiento de los espacios abiertos durante más horas del día. Foto: Pinterest

¿Cuáles son las tendencias que predominan para decorar terrazas en 2026?

La terraza debe transformarse en un living exterior confortable, en el que los muebles sean no solo funcionales, si no también decorativos.

  • Sillones modulares de exterior: permiten reorganizar el espacio según las dimensiones de la terraza y modificar la distribución cuando sea necesario, además los modelos que son diseñados exclusivamente para exteriores poseen materiales y textiles resistentes a la humedad y al sol.
  • Alfombras para exterior: delimitan visualmente la zona de descanso para la gente que allí reside y dan una sensación más cercana a la de un ambiente interior. Además, existen algunas fabricadas con fibras sintéticas que permiten así una mayor resistencia a la intemperie y requieren menos mantenimiento.
  • Almohadones y textiles resistentes: darle distintas texturas y tamaños a la decoración que aporta comodidad al sillón da lugar a una atmósfera más relajada. En este sentido, los especialistas recomiendan elegir textiles diseñados especialmente para exteriores para evitar así un deterioro prematuro.
Terraza
Las alfombras para exterior delimitan visualmente la zona de descanso para la gente que allí reside y dan una sensación más cercana a la de un ambiente interior. Foto: Pinterest
  • Iluminación: distintos tipos de luminarias tales como guirnaldas, lámparas portátiles, faroles y otras fuentes de luz permiten dar una atmósfera cálida al espacio al caer la noche, ampliando así las posibilidades de uso de la terraza.
  • Mesas auxiliares: en lugar de concentrar la ubicación de todo el mobiliario en una única mesa central, el poseer una mesa auxiliar permite distribuir los objetos en más de una superficie de apoyo, haciendo el espacio más dinámico y funcional.

¿Cómo transformar una terraza en un living exterior moderno?

Aquellas personas que se dedican al diseño de exteriores recomiendan definir cómo se utilizará el espacio a través de distintas técnicas:

  • Crear distintas zonas: separar bien el sector de descanso del área destinada a comer mediante la presencia de una alfombra o la orientación de los muebles delimitando cada ambiente.
  • Combinar materiales naturales: para aportar textura y conectar la decoración con el jardín pueden utilizarse madera, piedra, fibras vegetales y cerámica.
  • Hacer que la vegetación forme parte de la decoración: distintas plantas en sus diferentes variedades pueden ser elementos estructurales y, algunos de ellos, hasta pueden aportar privacidad.
Terraza
Generar una paleta cromática coherente entre el interior de la vivienda y la terraza es clave. Foto: Pinterest
  • Generar una paleta cromática coherente: distintos tonos beige, marrón, arena, terracota o verde oliva permiten generar una fácil transición visual entre el interior de la vivienda y la terraza.
  • Utilizar principalmente muebles preparados para exteriores: los diseñadores aconsejan seleccionas piezas fabricadas para exteriores para que sean capaces de soportar radiación solar, humedad y cambios de temperatura.
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