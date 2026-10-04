comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los expertos en jardinería se ponen de acuerdo sobre el rosal: “Una buena circulación de aire ayuda a mantener sus hojas saludables”

Los especialistas en jardinería recomiendan prestar atención al lugar donde se coloca el rosal y a la forma en que se distribuyen sus ramas.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los expertos en jardinería se ponen de acuerdo sobre el rosal: “Una buena circulación de aire ayuda a mantener sus hojas saludables”.
Los expertos en jardinería se ponen de acuerdo sobre el rosal: “Una buena circulación de aire ayuda a mantener sus hojas saludables”. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El rosal es una de las plantas más elegidas para jardines, patios y balcones por sus flores y su capacidad para aportar color durante buena parte del año. Sin embargo, además del riego, la luz y la poda, existe otro factor que puede ser determinante para mantenerlo saludable: la circulación de aire entre sus ramas y hojas.

Una planta demasiado compacta o ubicada en un espacio sin ventilación puede conservar humedad durante más tiempo alrededor del follaje. Por eso, los especialistas en jardinería recomiendan prestar atención al lugar donde se coloca el rosal y a la forma en que se distribuyen sus ramas.

Por qué la circulación de aire es importante para el rosal

Una buena ventilación permite que las hojas se sequen con mayor rapidez después del riego, la lluvia o el rocío. Esto es especialmente importante porque los ambientes húmedos y con poca circulación de aire pueden favorecer la aparición y propagación de algunas enfermedades fúngicas.

La ubicación del rosal es clave para mantenerlo saludable. Foto: Freepik

Entre los problemas que pueden afectar al follaje de los rosales se encuentra la mancha negra, una enfermedad que suele manifestarse con manchas oscuras en las hojas y puede provocar su caída prematura.

Contenido Recomendado

Los jardineros coinciden:la planta que tiene espigas de colores, aroma intenso y es perfecta para espacios reducidos

Los jardineros coinciden: la planta que tiene espigas de colores, aroma intenso y es perfecta para espacios reducidos

La suculenta favorita de los jardineros:la planta que soporta el calor, requiere de poca agua y se llena de flores rosas

La suculenta favorita de los jardineros: la planta que soporta el calor, requiere de poca agua y se llena de flores rosas

Por eso, mantener cierta separación entre las ramas permite que el aire circule mejor alrededor de la planta y ayuda a evitar que el follaje permanezca constantemente húmedo.

Dónde conviene colocar el rosal

La ubicación también cumple un papel importante. El rosal necesita buena iluminación y circulación de aire, por lo que conviene evitar rincones completamente encerrados o lugares donde quede apretado entre paredes, otras plantas u objetos.

Al momento de elegir el sitio, también es conveniente observar cómo se mueve el aire durante el día. Un espacio abierto, con buena exposición solar y sin obstáculos que bloqueen permanentemente la ventilación, puede ofrecer condiciones más favorables para el desarrollo de la planta.

Esto no significa que el rosal deba quedar expuesto a vientos fuertes de manera constante. Lo ideal es encontrar un equilibrio entre buena ventilación y protección frente a condiciones extremas.

La poda también ayuda a mejorar la ventilación

La poda no solo sirve para darle forma al rosal o estimular determinados brotes. También puede ayudar a evitar que la planta se vuelva demasiado densa.

Cuando las ramas crecen hacia el interior y se superponen, el centro de la planta puede quedar mucho más cerrado. Por eso, en las podas de mantenimiento se suelen retirar las ramas muertas, dañadas, débiles o que se cruzan entre sí, siempre utilizando herramientas limpias y realizando cortes adecuados.

El objetivo es conseguir una estructura más abierta, que permita que el aire llegue a distintas zonas de la planta.

Qué hacer si las hojas del rosal empiezan a mancharse

Si aparecen manchas, amarilleamiento, caída prematura de hojas u otros cambios en el follaje, no conviene asumir automáticamente que se trata de falta de agua.

Es importante revisar varios factores: cantidad de luz, frecuencia de riego, drenaje del suelo, ventilación y presencia de plagas o enfermedades. También resulta útil retirar las hojas que hayan caído alrededor de la planta, especialmente si presentan signos de enfermedad, y evitar mantener el follaje constantemente mojado.

PlantasJardínFloresEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Atahualpa Yupanqui lo dijo antes que nadie:“Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz. Se alimentan de su propia pasión”

Atahualpa Yupanqui lo dijo antes que nadie: “Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz. Se alimentan de su propia pasión”

Llanto en el folklore:murió a los 53 años una inconfundible voz de la música popular que dejó su enorme huella en La Pampa

De Sergio Galleguillo a Desakata2 y Q’ Lokura:la grilla oficial y confirmada de la Fiesta de la Chaya 2027

La colaboración que nadie vio venir:Luck Ra y Thalía lanzaron su versión de “A quién le importa” y así suena en cuarteto

Bienestar y Salud

La voz podría revelar cómo envejece el cerebro:el “reloj del habla” hecho con IA que detecta el deterioro cognitivo

La voz podría revelar cómo envejece el cerebro: el “reloj del habla” hecho con IA que detecta el deterioro cognitivo

Zoox, el nuevo servicio de transporte de Amazon que llega a las calles con sus “tostadoras sobre ruedas”

Las empresas que usan correctamente la inteligencia artificial tienen 15 veces más probabilidades de lograr un alto retorno de inversión

De “AI” a “SI”:Elon Musk reapareció junto a Trump tras el polémico cambio de nombre de la inteligencia artificial

Turismo

Tiene vida de pueblo, pero funciona como un polo industrial y productivo:la ciudad bonaerense que celebra la Fiesta de la Frutilla en octubre

Tiene vida de pueblo, pero funciona como un polo industrial y productivo: la ciudad bonaerense que celebra la Fiesta de la Frutilla en octubre

Buenos Aires abre sus lugares secretos con excavaciones abiertas y túneles coloniales:cómo participar de los recorridos gratuitos

La sorprendente bodega a 100 km de CABA que funciona dentro de una antigua fábrica de ladrillos

Maradona en Santa Teresita:la desconocida semana en la que revolucionó la Costa como técnico de Racing