Los expertos en jardinería se ponen de acuerdo sobre el rosal: “Una buena circulación de aire ayuda a mantener sus hojas saludables”. Foto: Foto: Gemini

El rosal es una de las plantas más elegidas para jardines, patios y balcones por sus flores y su capacidad para aportar color durante buena parte del año. Sin embargo, además del riego, la luz y la poda, existe otro factor que puede ser determinante para mantenerlo saludable: la circulación de aire entre sus ramas y hojas.

Una planta demasiado compacta o ubicada en un espacio sin ventilación puede conservar humedad durante más tiempo alrededor del follaje. Por eso, los especialistas en jardinería recomiendan prestar atención al lugar donde se coloca el rosal y a la forma en que se distribuyen sus ramas.

Por qué la circulación de aire es importante para el rosal

Una buena ventilación permite que las hojas se sequen con mayor rapidez después del riego, la lluvia o el rocío. Esto es especialmente importante porque los ambientes húmedos y con poca circulación de aire pueden favorecer la aparición y propagación de algunas enfermedades fúngicas.

La ubicación del rosal es clave para mantenerlo saludable. Foto: Freepik

Entre los problemas que pueden afectar al follaje de los rosales se encuentra la mancha negra, una enfermedad que suele manifestarse con manchas oscuras en las hojas y puede provocar su caída prematura.

Por eso, mantener cierta separación entre las ramas permite que el aire circule mejor alrededor de la planta y ayuda a evitar que el follaje permanezca constantemente húmedo.

Dónde conviene colocar el rosal

La ubicación también cumple un papel importante. El rosal necesita buena iluminación y circulación de aire, por lo que conviene evitar rincones completamente encerrados o lugares donde quede apretado entre paredes, otras plantas u objetos.

Al momento de elegir el sitio, también es conveniente observar cómo se mueve el aire durante el día. Un espacio abierto, con buena exposición solar y sin obstáculos que bloqueen permanentemente la ventilación, puede ofrecer condiciones más favorables para el desarrollo de la planta.

Esto no significa que el rosal deba quedar expuesto a vientos fuertes de manera constante. Lo ideal es encontrar un equilibrio entre buena ventilación y protección frente a condiciones extremas.

La poda también ayuda a mejorar la ventilación

La poda no solo sirve para darle forma al rosal o estimular determinados brotes. También puede ayudar a evitar que la planta se vuelva demasiado densa.

Cuando las ramas crecen hacia el interior y se superponen, el centro de la planta puede quedar mucho más cerrado. Por eso, en las podas de mantenimiento se suelen retirar las ramas muertas, dañadas, débiles o que se cruzan entre sí, siempre utilizando herramientas limpias y realizando cortes adecuados.

El objetivo es conseguir una estructura más abierta, que permita que el aire llegue a distintas zonas de la planta.

Qué hacer si las hojas del rosal empiezan a mancharse

Si aparecen manchas, amarilleamiento, caída prematura de hojas u otros cambios en el follaje, no conviene asumir automáticamente que se trata de falta de agua.

Es importante revisar varios factores: cantidad de luz, frecuencia de riego, drenaje del suelo, ventilación y presencia de plagas o enfermedades. También resulta útil retirar las hojas que hayan caído alrededor de la planta, especialmente si presentan signos de enfermedad, y evitar mantener el follaje constantemente mojado.