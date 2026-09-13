Huracán vs. Racing Club EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Huracán vs Racing por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Huracán choca ante Racing Club, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Tomás A. Ducó ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.