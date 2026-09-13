Huracán vs. Racing Club EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Huracán choca ante Racing Club, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Tomás A. Ducó ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.
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La nueva vida del ex Racing que dirige uno de los restaurantes preferidos de Scaloni en España y compite en un deporte de alta resistencia
Radicado en Mallorca, Lucas Aveldaño divide su tiempo entre el deporte de alta resistencia, la preparación física y la gastronomía. A pesar de estar lejos de las canchas, conserva intacta la necesidad permanente de ir por nuevos desafíos.
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Huracán vs. Racing Club:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Huracán y Racing Club por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.