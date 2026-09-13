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Huracán vs. Racing Club EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Huracán y Racing Club por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Huracán vs Racing por el Torneo Clausura.
Huracán vs Racing por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Huracán choca ante Racing Club, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Tomás A. Ducó ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.

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Radicado en Mallorca, Lucas Aveldaño divide su tiempo entre el deporte de alta resistencia, la preparación física y la gastronomía. A pesar de estar lejos de las canchas, conserva intacta la necesidad permanente de ir por nuevos desafíos.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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