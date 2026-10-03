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Newell`s vs. Lanús EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Newell`s y Lanús por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Newell's vs Lanús por el Torneo Clausura.
Newell's vs Lanús por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Newell`s y Lanús válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Newell`s vs Lanús por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

47´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Marcelo Bielsa! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

40´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Allan Wlk fue bloqueado por Josué Reinatti.

39´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Eduardo Salvio y el remate se va afuera.

37´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Franco Watson.

33´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Allan Wlk fue bloqueado por Lucas Carrizo.

32´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Agustín Medina y el remate se va afuera.

32´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Sasha Marcich.

25´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Carlos Izquierdoz.

25´ ¡Tiro desviado de Newell`s!

Disparo de Matías Cóccaro y el remate se va afuera.

23´ Tarjeta amarilla para Lanús

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Besozzi.

21´ Córner para Newell`s

Ejecuta el tiro de esquina Facundo Guch.

19´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Carlos Izquierdoz.

18´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

17´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Franco Watson.

17´ ¡Tiro desviado de Newell`s!

Disparo de Facundo Guch y el remate se va afuera.

13´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Walter Mazzantti fue bloqueado por Nahuel Losada.

10´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

10´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Franco Watson y el remate se va afuera.

8´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Bruno Cabrera.

6´ Fuera de juego en Lanús

Posición adelantada de Allan Wlk.

5´ Cambio en Newell`s

Entra Bruno Cabrera y sale Lautaro Giannetti.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Marcelo Bielsa, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Newell`s y Lanús por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Darío Herrera.

Formación confirmada de Newell`s

Titulares

  • (30) Josué Reinatti
  • (16) Lucas Carrizo
  • (17) Lautaro Giannetti
  • (6) Martín Ortega
  • (28) Jerónimo Russo
  • (20) Facundo Guch
  • (26) Rodrigo Herrera
  • (5) Luca Regiardo
  • (9) Matías Cóccaro
  • (7) Walter Mazzantti
  • (32) Santiago Solari

Suplentes

    Entrenador: Frank Kudelka

    Formación confirmada de Lanús

    Titulares

    • (26) Nahuel Losada
    • (35) Ronaldo Dejesús
    • (33) Tomás Guidara
    • (24) Carlos Izquierdoz
    • (6) Sasha Marcich
    • (77) Lucas Besozzi
    • (30) Agustín Cardozo
    • (17) Agustín Medina
    • (11) Eduardo Salvio
    • (8) Franco Watson
    • (20) Allan Wlk

    Suplentes

    • (1) Franco Petroli
    • (40) Tomás López
    • (3) Nicolás Morgantini
    • (4) Gonzalo Pérez
    • (43) Mateo Ramírez
    • (39) Thiago Laplace
    • (15) Raúl Loaiza
    • (42) Gonzalo Lobos
    • (27) Facundo Sánchez
    • (38) Benjamín Acosta
    • (10) Marcelino Moreno
    • (19) Yoshan Valois

    Entrenador: Mauricio Pellegrino

    Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

    ¿Quién transmite el partido de Newell`s y Lanús?

    Canales de TV y streaming por países:

    Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

    ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Newell`s vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026.

    Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Newell`s recibe a Lanús en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

    Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

    Newell`sC. A. LanúsTorneo ClausuraFútbol
    Sebastián Coronati
    Sebastián Coronati

    Columnista

    Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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