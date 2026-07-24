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Huracán vs. Banfield EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Huracán y Banfield por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Huracán vs Banfield, por el Torneo Clausura 2026.
Huracán vs Banfield, por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Huracán y Banfield válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:15, cuando comiencen las acciones en el estadio Tomás A. Ducó de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Huracán vs Banfield por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Huracán y Banfield por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Juan Pafundi.

Formación confirmada de Huracán

Titulares

  • (1) Hernán Galíndez
  • (34) Ignacio Campo
  • (3) Lucas Carrizo
  • (19) Leandro Lescano
  • (21) Hugo Nervo
  • (8) Leonardo Gil
  • (14) Alejandro Martínez
  • (20) Emmanuel Ojeda
  • (11) Thaiel Peralta
  • (15) Facundo Waller
  • (9) Jordy Caicedo

Suplentes

    Entrenador: Diego Martínez

    Formación confirmada de Banfield

    Titulares

    • (1) Facundo Sanguinetti
    • (2) Danilo Arboleda
    • (24) Santiago López García
    • (6) Nicolás Meriano
    • (27) Ignacio Abraham
    • (5) Santiago Esquivel
    • (10) Lautaro Gómez
    • (35) Ignacio Pais
    • (40) David Zalazar
    • (17) Tiziano Perrotta
    • (9) Bruno Sepúlveda

    Suplentes

    • (25) Gino Santilli
    • (4) Juan Luis Alfaro
    • (34) Santiago Daniele
    • (13) Brandon Oviedo
    • (20) Tomás Adoryan
    • (11) Favio Álvarez
    • (18) Federico Medina
    • (33) Neyder Moreno
    • (8) Lautaro Ríos
    • (21) Lautaro Villegas
    • (16) Jeremías Acosta
    • (30) Federico Anselmo

    Entrenador: Pedro Troglio

    Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

    ¿Quién transmite el partido de Huracán y Banfield?

    Canales de TV y streaming por países:

    Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

    ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Huracán vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026.

    Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Huracán recibe a Banfield en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

    Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

    Huracán CAHBanfieldTorneo ClausuraFútbol
    Sebastián Coronati
    Sebastián Coronati

    Columnista

    Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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