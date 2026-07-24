Huracán vs. Banfield EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Huracán vs Banfield por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Huracán y Banfield por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Juan Pafundi.
Formación confirmada de Huracán
Titulares
- (1) Hernán Galíndez
- (34) Ignacio Campo
- (3) Lucas Carrizo
- (19) Leandro Lescano
- (21) Hugo Nervo
- (8) Leonardo Gil
- (14) Alejandro Martínez
- (20) Emmanuel Ojeda
- (11) Thaiel Peralta
- (15) Facundo Waller
- (9) Jordy Caicedo
Suplentes
Entrenador: Diego Martínez
Formación confirmada de Banfield
Titulares
- (1) Facundo Sanguinetti
- (2) Danilo Arboleda
- (24) Santiago López García
- (6) Nicolás Meriano
- (27) Ignacio Abraham
- (5) Santiago Esquivel
- (10) Lautaro Gómez
- (35) Ignacio Pais
- (40) David Zalazar
- (17) Tiziano Perrotta
- (9) Bruno Sepúlveda
Suplentes
- (25) Gino Santilli
- (4) Juan Luis Alfaro
- (34) Santiago Daniele
- (13) Brandon Oviedo
- (20) Tomás Adoryan
- (11) Favio Álvarez
- (18) Federico Medina
- (33) Neyder Moreno
- (8) Lautaro Ríos
- (21) Lautaro Villegas
- (16) Jeremías Acosta
- (30) Federico Anselmo
Entrenador: Pedro Troglio
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Huracán y Banfield?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Huracán vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Huracán recibe a Banfield en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Huracán vs. Banfield:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Huracán y Banfield por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.