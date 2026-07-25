Gastón Edul en “La Velada del Año”: cuánto mide y cuál es su peso a horas de la competencia de boxeo en España

Gastón Edul se enfrentará a Edu Aguirre de "El Chiringuito". Foto: Canal 26

Tras finalizar la cobertura del Mundial 2026, Gastón Edul viajó desde Estados Unidos hasta España para participar de “La Velada del Año”, una competencia de boxeo creada por el streamer español, Ibai Llanos, transmitida por Twitch y que desde el 2021, se ha convertido en todo un verdadero suceso que incluye presentaciones de artistas y espectáculos musicales, además de los combates.

Desde que anunció su participación en el show en marzo, el periodista deportivo se sometió a un riguroso entrenamiento enfocado en la disciplina. Todo para enfrentarse a Edu Aguirre, el reportero español de El Chiringuito, un programa de deportes de Mediaset.

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El propio Edul ha publicado imágenes en su cuenta de Instagram para mostrar su abismal cambio físico que logró no solo con sesiones de boxeo, también con levantamiento de pesas y prácticas de funcional.

Quién es Gastón Edul: edad, altura, peso, estudios y carrera

Gastón Edul nació el 31 de diciembre de 1995 en Buenos Aires y tiene 30 años. El periodista deportivo pesa 73,8 kilogramos y mide 1,70 metros.

Gastón Edul estará en su primera "La Velada del Año".

En cuanto a sus estudios, cursó la carrera de Periodismo Deportivo en DeporTea y allí se recibió en 2016. Edul tiene un hermano mayor, Esteban, de 42 años, quien también es periodista deportivo.

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Gastón actualmente trabaja en TyC Sports y, de hecho, realizó una cobertura del Mundial 2026 para ese canal, al igual que en Qatar 2022. Además, realiza participaciones recurrentes en el streaming de Davoo Xeneixe en Kick.

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Edu Aguirre: qué se sabe sobre el contrincante de Gastón Edul en “La Velada del Año”

El periodista Edu Aguirre tiene 38 años, pesa 71,3 kg y mide 1,80 metros. El panelista de El Chiringuito suele tener acalorados debates en el programa y es conocido por defender en cada uno de ellos a su amigo Cristiano Ronaldo.

Además, es fanático del Real Madrid y, de hecho, comenzó su carrera cubriendo noticias sobre el famoso club de fútbol para el diario Marca. En tanto, estudió periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos.

Llega La Velada del Año 6. Foto: Instagram @infolavelada

El cara a cara entre Gastón Edul y Edu Aguirre

Los contrincantes se vieron las caras en el pesaje previo al combate en “La Velada del Año” y tuvieron un furioso cara a cara que demostró que darán todo para quedarse con la victoria. De hecho, Edul brindó unas palabras y habló sobre lo que significó para él prepararse para esta competencia.

“Quiero agradecerle a toda la gente que me acompañó, a toda América del Sur, Argentina. Les quiero decir que voy a representar muy bien la bandera, porque esto no solamente lo hago por mí sino que es un sacrificio que tomé sabiendo quién soy y de dónde vengo”, expresó en conferencia de prensa llevando una camiseta de las Islas Malvinas con la bandera argentina.

El cara a cara entre Edu Aguirre y Gastón Edul. Foto: La Velada

“La Velada del Año VI”: cuándo es y dónde ver la competencia de boxeo de Ibai Llanos

La sexta edición de “La Velada del Año” tendrá lugar este sábado 25 de julio en el estadio “La Cartuja” de Sevilla, España. Comenzará a las 14 (hora Argentina) y se podrá ver por Twitch, TikTok y YouTube.