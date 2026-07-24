Vélez vs. Instituto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Vélez choca ante Instituto, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Estadio José Amalfitani ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.
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Vélez vs. Instituto:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Vélez y Instituto por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.