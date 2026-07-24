Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Trump recibirá nuevamente a Netanyahu en la Casa Blanca: no se reúnen desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Donald Trump y Benjamín Netanyahu volverán a verse cara a cara en la Casa Blanca tras meses de tensiones por la guerra en Medio Oriente. La reunión estará centrada en la situación en el Líbano, la relación con Irán y el futuro del acuerdo de paz impulsado por Washington.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverán a estar cara a cara en Washington.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverán a estar cara a cara en Washington. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El próximo lunes 27 de julio, está pactado que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viaje a Washington para reunirse el martes en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la escalada de violencia por la guerra que tiene lugar en Oriente Próximo. Además de mantener este encuentro, está previsto que el premier israelí asista al funeral del senador republicano Lindsey Graham. El propio gobierno israelí catalogó en el pasado a este senador como un “amigo” propio.

La reunión se transformará en un nuevo encuentro entre Trump y Netanyahu, algo que no se produce desde febrero pasado, en un momento donde tuvo lugar el inicio de la actual guerra en Irán.

Cabe señalar que Israel se ha mantenido al margen en las últimas semanas en este conflicto y que incluso Trump se reunió con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, para asegurarle que las tropas israelíes se estaban retirando de su país, aunque también existieron denuncias por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que esto no fuese así y que se ha incrementado la participación de Israel en territorio libanés.

¿Cómo está la relación entre Trump y Netanyahu?

La relación entre el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Israel volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional. Aunque ambos líderes mantienen una alianza estratégica desde hace años, en los últimos meses atravesaron momentos de fuerte tensión debido a las diferencias sobre la situación en Medio Oriente.

Contenido Recomendado

Giro en el acuerdo con Estados Unidos:qué va a pasar con las exportaciones de la Argentina y por qué el gobierno de Milei congela la ley en el Congreso

Giro en el acuerdo con Estados Unidos: qué va a pasar con las exportaciones de la Argentina y por qué el gobierno de Milei congela la ley en el Congreso

Estados Unidos le aplicó a Argentina el arancel más bajo:qué productos se benefician

Estados Unidos le aplicó a Argentina el arancel más bajo: qué productos se benefician

Uno de los episodios más delicados ocurrió a comienzos de junio, cuando trascendió que durante una conversación telefónica Trump cuestionó con dureza a Netanyahu por la continuidad de la ofensiva israelí en el sur del Líbano. Según distintas versiones, el mandatario estadounidense le reprochó que las operaciones militares complicaban los esfuerzos de Washington para avanzar en un entendimiento con Irán y reducir la escalada regional.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS

Pese a ese desacuerdo, Netanyahu intentó restarle importancia al episodio y sostuvo públicamente que Israel y Estados Unidos continúan compartiendo los mismos objetivos estratégicos en materia de seguridad y estabilidad regional.

En las últimas semanas, Trump volvió a expresar su respaldo al líder israelí al asegurar que “no será arrestado en Estados Unidos”, en alusión a la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). Sus declaraciones surgieron luego de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, mencionara la posibilidad de evaluar una eventual detención de Netanyahu si asistía a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, el propio alcalde aclaró posteriormente que la policía de la ciudad no tiene competencia para ejecutar una medida de ese tipo.

Además del vínculo bilateral, el conflicto entre Israel y el Líbano será uno de los principales temas de la reunión entre ambos mandatarios. Trump y Netanyahu también evaluarán el avance del acuerdo marco firmado el 26 de junio en Washington, con mediación estadounidense, que establece una hoja de ruta para alcanzar una paz duradera entre Israel y el Líbano.

El entendimiento contempla un retiro gradual de las fuerzas israelíes y el despliegue progresivo del Ejército libanés, aunque Israel mantuvo operaciones militares y presencia en algunos sectores durante las semanas posteriores a la firma del pacto.

Donald TrumpBenjamín NetanyahuEstados UnidosIsrael
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Emergencia en España:piden ayuda a la Unión Europea por los devastadores incendios forestales

    Emergencia en España: piden ayuda a la Unión Europea por los devastadores incendios forestales

  2. Brasil, Chile y Japón rechazan los nuevos aranceles de Estados Unidos y buscan frenarlos

    Brasil, Chile y Japón rechazan los nuevos aranceles de Estados Unidos y buscan frenarlos

  3. La ONU sigue "muy de cerca" la situación en Venezuela y pide respeto a los derechos humanos

    La ONU sigue "muy de cerca" la situación en Venezuela y pide respeto a los derechos humanos

  4. Crece la tensión en Medio Oriente:Donald Trump amenazó con un “ataque masivo” contra Irán

    Crece la tensión en Medio Oriente: Donald Trump amenazó con un “ataque masivo” contra Irán

  5. La ONU alerta que 645 millones de personas padecen hambre en el mundo y ve cada vez más lejos la meta de Hambre Cero para 2030

    La ONU alerta que 645 millones de personas padecen hambre en el mundo y ve cada vez más lejos la meta de Hambre Cero para 2030

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reformas del Gobierno:cuál es el proyecto que más le interesa aprobar a Karina Milei y por qué está demorado en el Congreso

Reformas del Gobierno: cuál es el proyecto que más le interesa aprobar a Karina Milei y por qué está demorado en el Congreso

Giro en el acuerdo con Estados Unidos:qué va a pasar con las exportaciones de la Argentina y por qué el gobierno de Milei congela la ley en el Congreso

El Gobierno trabaja en una sesión “extra large” en Diputados mientras que busca votos para aprobar pliegos judiciales en el Senado

Estados Unidos le aplicó a Argentina el arancel más bajo:qué productos se benefician

Economía

El café más barato del país está en el norte argentino:cuesta menos de 2.600 pesos en estas tres provincias

El café más barato del país está en el norte argentino: cuesta menos de 2.600 pesos en estas tres provincias

El contexto internacional golpea a los mercados:el impacto sobre los activos argentinos y una fuerte suba del Riesgo País

Adrián Ravier:“Que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad”

La abismal diferencia entre las hamburguesas de Neuquén y Santiago del Estero:quién tiene la más cara y la más barata del país

Internacionales

Trump recibirá nuevamente a Netanyahu en la Casa Blanca:no se reúnen desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Trump recibirá nuevamente a Netanyahu en la Casa Blanca: no se reúnen desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Del rescate y la remoción de escombros a la reactivación comercial:así está Venezuela a un mes de los terremotos

Brasil, Chile y Japón rechazan los nuevos aranceles de Estados Unidos y buscan frenarlos

Emergencia en España:piden ayuda a la Unión Europea por los devastadores incendios forestales

Publicidad