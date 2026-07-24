Trump recibirá nuevamente a Netanyahu en la Casa Blanca: no se reúnen desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverán a estar cara a cara en Washington. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

El próximo lunes 27 de julio, está pactado que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viaje a Washington para reunirse el martes en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la escalada de violencia por la guerra que tiene lugar en Oriente Próximo. Además de mantener este encuentro, está previsto que el premier israelí asista al funeral del senador republicano Lindsey Graham. El propio gobierno israelí catalogó en el pasado a este senador como un “amigo” propio.

La reunión se transformará en un nuevo encuentro entre Trump y Netanyahu, algo que no se produce desde febrero pasado, en un momento donde tuvo lugar el inicio de la actual guerra en Irán.

Cabe señalar que Israel se ha mantenido al margen en las últimas semanas en este conflicto y que incluso Trump se reunió con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, para asegurarle que las tropas israelíes se estaban retirando de su país, aunque también existieron denuncias por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que esto no fuese así y que se ha incrementado la participación de Israel en territorio libanés.

¿Cómo está la relación entre Trump y Netanyahu?

La relación entre el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Israel volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional. Aunque ambos líderes mantienen una alianza estratégica desde hace años, en los últimos meses atravesaron momentos de fuerte tensión debido a las diferencias sobre la situación en Medio Oriente.

Uno de los episodios más delicados ocurrió a comienzos de junio, cuando trascendió que durante una conversación telefónica Trump cuestionó con dureza a Netanyahu por la continuidad de la ofensiva israelí en el sur del Líbano. Según distintas versiones, el mandatario estadounidense le reprochó que las operaciones militares complicaban los esfuerzos de Washington para avanzar en un entendimiento con Irán y reducir la escalada regional.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS

Pese a ese desacuerdo, Netanyahu intentó restarle importancia al episodio y sostuvo públicamente que Israel y Estados Unidos continúan compartiendo los mismos objetivos estratégicos en materia de seguridad y estabilidad regional.

En las últimas semanas, Trump volvió a expresar su respaldo al líder israelí al asegurar que “no será arrestado en Estados Unidos”, en alusión a la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). Sus declaraciones surgieron luego de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, mencionara la posibilidad de evaluar una eventual detención de Netanyahu si asistía a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, el propio alcalde aclaró posteriormente que la policía de la ciudad no tiene competencia para ejecutar una medida de ese tipo.

Además del vínculo bilateral, el conflicto entre Israel y el Líbano será uno de los principales temas de la reunión entre ambos mandatarios. Trump y Netanyahu también evaluarán el avance del acuerdo marco firmado el 26 de junio en Washington, con mediación estadounidense, que establece una hoja de ruta para alcanzar una paz duradera entre Israel y el Líbano.

El entendimiento contempla un retiro gradual de las fuerzas israelíes y el despliegue progresivo del Ejército libanés, aunque Israel mantuvo operaciones militares y presencia en algunos sectores durante las semanas posteriores a la firma del pacto.