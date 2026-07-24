Adrián Ravier: “Que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad”

Adrián Ravier. Foto: Captura de video.

En medio de la discusión por el tipo de cambio, el Gobierno deslizó la posibilidad de que en los próximos meses el dólar llegue a un valor entre $1.700 y $1.800.

“No veo que se duplique, pero que el tipo de cambio llegue a $ 1.800 a 1.700 para dentro de unos meses es una posibilidad”, señalo el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Adrián Ravier habló sobre el precio del dólar en la segunda parte del 2026. Video: NA - Gentileza Carajo.

El funcionario se pronunció acerca de la situación del dólar durante una participación en el streaming “Carajo” y aseguró que la evolución de la divisa estadounidense “no preocupa” porque descartó la posibilidad de oscilaciones bruscas que impacten en el bolsillo, aunque admitió que podría elevarse entre $200 y $300 meses en el corto plazo.

“Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos creo que estaban con un tipo de cambio de 15 pesos y se fue a 60, cuadruplicaron el tipo de cambio; significaría que hoy pasamos de $1.500 para ir a $6.000 para llegar a una cosa parecida. Si vamos a 2002, donde el tipo de cambio pasó de 1 a 3, es como pasar de 1.500 a 4.500. Nadie ve ese escenario”,aseguró.

dólares Foto: NA

Además, Ravier no fue específico con los tiempos, dado que dijo que ese movimiento podría producirse “en los próximos meses”.

El vocero rechazó las evaluaciones que sostienen que el tipo de cambio está atrasado, al ponderar que el Banco Central sostiene una dinámica positiva en la adquisición de reservas internacionales, complementada por el superávit registrado en la cuenta corriente.

Adrián Ravier. Foto: NA

Finalmente, Ravier elogió la consistencia del plan diseñado conjuntamente por el Ministerio de Economía y la autoridad monetaria, manifestando que los niveles de solidez actuales disipan los temores de corridas o desestabilizaciones profundas.