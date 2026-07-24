La abismal diferencia entre las hamburguesas de Neuquén y Santiago del Estero: quién tiene la más cara y la más barata del país

Cuánto cuesta comer una hamburguesa en todas las provincias de Argentina. Foto: Imagen creada por Canal 26

Un reciente relevamiento de la plataforma FUDO mostró cuánto cuesta una hamburguesa en Argentina a nivel promedio y qué provincia tiene el precio más elevado. También marca cuál es el distrito que posee el valor más bajo. Una investigación que resulta interesante por sus datos económicos y porque se trata de un plato de gran importancia cultural.

La hamburguesa tiene sus orígenes en la ciudad de Hamburgo, Alemania en el siglo XIX. Sin embargo, la concepción moderna de su preparación (dos panes y un trozo de carne) se popularizó en Estados Unidos hacia finales de ese mismo siglo y tuvo mayor impacto con la apertura de las cadenas de fast food. Hoy es una de las comidas más consumidas y un indiscutido ícono de la gastronomía mundial. Incluso en Argentina.

¿Cuánto cuesta una hamburguesa promedio en Argentina?

El análisis de FUDO cuenta con datos de 13.400 locales relevados en todo el país cuyos precios corresponden al 2 de julio de 2026. La investigación ha podido determinar que en promedio una hamburguesa cuesta en la Argentina un total de $9.525.

El precio promedio de una hamburguesa en Argentina es de $9.525. Foto: Fudo

Asimismo, la plataforma también compartió los precios de las hamburguesas en las distintas provincias y los valores que se expresan varían considerablemente dependiendo el distrito.

En qué provincia argentina se vende la hamburguesa más cara

La provincia de Neuquén tiene la hamburguesa más cara de todo el país con una cifra promedio de $15.200, lo que representa un 60% más que a nivel nacional.

Dónde se vende la hamburguesa más barata de la Argentina

Santiago del Estero posee la hamburguesa más barata de toda la Argentina. En los locales de la provincia del NOA, se vende a un precio promedio de $6.825. Esto es un 28% menos que el valor nacional.

Lo que demuestra el análisis es que en Neuquén se venden hamburguesas a un precio 123% más caro que en Santiago del Estero.

La hamburguesa, un plato indiscutido de la gastronomía mundial. Foto: Mapfre Hogar

Cuál es el valor de la hamburguesa en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubica en medio de ambas provincias, ya que una hamburguesa promedio cuesta $11.500, lo que representa un 21% más que a nivel nacional.

El precio de una hamburguesa en todas las provincias argentinas

La provincias más caras y más económicas en cuanto a precios de hamburguesas. Foto: FUDO

El relevamiento de FUDO brindó datos de todas las provincias argentinas. Sin embargo, aclararon que, en el caso de Catamarca, la muestra resultó insuficiente y, por tanto, no es representativa. De esta manera, el precio promedio de una hamburguesa en cada una de las provincias quedó fijado en:

Río Negro: $13.875

Santa Cruz: $13.750

Tierra del Fuego : $12.100

Chubut: $12.000

La Pampa: $10.500

Catamarca: $10.500 (muestra no representativa)

Provincia de Buenos Aires: $10.200

San Luis: $10.000

Mendoza: $9.500

Córdoba: $9.500

Salta: $9.500

Chaco: $9.125

Entre Ríos: $8.900

Santa Fe: $8.850

Misiones: $8.600

La Rioja: $8.100

San Juan: $8.000

Formosa: $8.000

Jujuy: $8.000

Corrientes: $8.000

Tucumán: $7.575

Con los datos analizados por FUDO, se puede concluir que, además de Neuquén, las provincias que poseen los precios más caros en hamburguesas son Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En tanto, las provincias con valores más económicos son Tucumán, Corrientes y Jujuy, que se suman a Santiago del Estero.