Racing Club vs. Gimnasia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Racing Club recibe a Gimnasia por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Presidente Perón y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
Leer la nota completa
Racing Club vs. Gimnasia:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Racing Club y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.