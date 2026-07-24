Platense vs. Unión EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Platense vs Unión por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Platense y Unión por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Martínez.
Formación confirmada de Platense
Titulares
- (30) Juan Pablo Cozzani
- (4) Agustín Lagos
- (34) Mateo Mendia
- (3) Tomás Silva
- (13) Ignacio Vázquez
- (24) Martín Barrios
- (33) Juan Gauto
- (5) Iván Gómez
- (7) Guido Mainero
- (23) Leonardo Heredia
- (43) Nicolás Retamar
Suplentes
- (22) Nicolás Sumavil
- (32) Santiago Quirós
- (6) Eugenio Raggio
- (25) Juan Ignacio Saborido
- (17) Felipe Bussio
- (27) Santiago Dalmasso
- (26) Pablo Ferreira
- (18) Bautista Merlini
- (19) Héctor Bobadilla
- (99) Gonzalo Lencina
- (11) Nicolás López
- (28) Manuel Tucker
Entrenador: Walter Zunino
Formación confirmada de Unión
Titulares
- (21) Matías Mansilla
- (18) Lucas Ayala
- (44) Tomas Fagioli
- (26) Juan Pablo Ludueña
- (35) Lautaro Vargas
- (22) Brahian Cuello
- (8) Emilio Giaccone
- (5) Lucas Menossi
- (20) Julián Palacios
- (31) Misael Aguirre
- (25) Cristian Tarragona
Suplentes
- (40) Lucas Meuli
- (36) Mateo Aimar
- (32) Nazareno Fazzi
- (33) Ignacio Isla
- (12) Bruno Pittón
- (16) Lucas Cacciabue
- (46) Santiago Grella
- (34) Mateo Peresutti
- (38) Valentín Cerrudo
- (45) Ricardo Solbes
- (29) Santino Vera
Entrenador: Leonardo Madelón
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Platense y Unión?
Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Platense vs. Unión por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Platense recibe a Unión en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Platense vs. Unión:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Platense y Unión por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.