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Platense vs. Unión EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Platense y Unión por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Platense vs Unión, por el Torneo Clausura 2026.
Platense vs Unión, por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Platense choca ante Unión, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Ciudad de Vicente López ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:15, y tú no te lo puedes perder.

Platense vs Unión por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Platense y Unión por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Martínez.

Formación confirmada de Platense

Titulares

  • (30) Juan Pablo Cozzani
  • (4) Agustín Lagos
  • (34) Mateo Mendia
  • (3) Tomás Silva
  • (13) Ignacio Vázquez
  • (24) Martín Barrios
  • (33) Juan Gauto
  • (5) Iván Gómez
  • (7) Guido Mainero
  • (23) Leonardo Heredia
  • (43) Nicolás Retamar

Suplentes

  • (22) Nicolás Sumavil
  • (32) Santiago Quirós
  • (6) Eugenio Raggio
  • (25) Juan Ignacio Saborido
  • (17) Felipe Bussio
  • (27) Santiago Dalmasso
  • (26) Pablo Ferreira
  • (18) Bautista Merlini
  • (19) Héctor Bobadilla
  • (99) Gonzalo Lencina
  • (11) Nicolás López
  • (28) Manuel Tucker

Entrenador: Walter Zunino

Formación confirmada de Unión

Titulares

  • (21) Matías Mansilla
  • (18) Lucas Ayala
  • (44) Tomas Fagioli
  • (26) Juan Pablo Ludueña
  • (35) Lautaro Vargas
  • (22) Brahian Cuello
  • (8) Emilio Giaccone
  • (5) Lucas Menossi
  • (20) Julián Palacios
  • (31) Misael Aguirre
  • (25) Cristian Tarragona

Suplentes

  • (40) Lucas Meuli
  • (36) Mateo Aimar
  • (32) Nazareno Fazzi
  • (33) Ignacio Isla
  • (12) Bruno Pittón
  • (16) Lucas Cacciabue
  • (46) Santiago Grella
  • (34) Mateo Peresutti
  • (38) Valentín Cerrudo
  • (45) Ricardo Solbes
  • (29) Santino Vera

Entrenador: Leonardo Madelón

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Platense y Unión?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Platense vs. Unión por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Platense recibe a Unión en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

PlatenseUnión de Santa FeTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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