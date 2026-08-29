Huracán vs. Estudiantes (RC) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Huracán vs Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
2´ Goool de Huracán
¡Efectivo desde los 12 pasos! Ignacio Pussetto anota para Huracán tras marcar de penal.
0´ Penal para Huracán
El árbitro marca falta de Gabriel Alanís y cobra la pena máxima a favor de Huracán
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Tomás A. Ducó, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Huracán y Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.
Formación confirmada de Huracán
Titulares
- (1) Hernán Galíndez
- (2) Lucas Blondel
- (25) César Ibáñez
- (21) Hugo Nervo
- (35) Máximo Palazzo
- (5) Rodrigo Fernández Cedrés
- (41) Lautaro Mora
- (15) Facundo Waller
- (17) Juan Francisco Bisanz
- (7) Oscar Cortés
- (23) Ignacio Pussetto
Suplentes
Entrenador: Diego Martínez
Formación confirmada de Estudiantes (RC)
Titulares
- (1) Lucas Bruera
- (14) Gonzalo González
- (2) Gonzalo Maffini
- (30) Sergio Ojeda
- (23) Fernando Rodríguez
- (31) Matías Valenti
- (17) Gabriel Alanís
- (5) Alejandro Cabrera
- (19) Nicolás Talpone
- (77) Ibrahim Hesar
- (22) Mauro Valiente
Suplentes
Entrenador: Rubén Forestello
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Huracán y Estudiantes (RC)?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Huracán vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Huracán recibe a Estudiantes (RC) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Huracán vs. Estudiantes (RC):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Huracán y Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.