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Huracán vs. Estudiantes (RC) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Huracán y Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Huracán vs Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura.
Huracán vs Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Huracán y Estudiantes (RC) válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Tomás A. Ducó de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Huracán vs Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

2´ Goool de Huracán

¡Efectivo desde los 12 pasos! Ignacio Pussetto anota para Huracán tras marcar de penal.

0´ Penal para Huracán

El árbitro marca falta de Gabriel Alanís y cobra la pena máxima a favor de Huracán

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Tomás A. Ducó, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Huracán y Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

Formación confirmada de Huracán

Titulares

  • (1) Hernán Galíndez
  • (2) Lucas Blondel
  • (25) César Ibáñez
  • (21) Hugo Nervo
  • (35) Máximo Palazzo
  • (5) Rodrigo Fernández Cedrés
  • (41) Lautaro Mora
  • (15) Facundo Waller
  • (17) Juan Francisco Bisanz
  • (7) Oscar Cortés
  • (23) Ignacio Pussetto

Suplentes

    Entrenador: Diego Martínez

    Formación confirmada de Estudiantes (RC)

    Titulares

    • (1) Lucas Bruera
    • (14) Gonzalo González
    • (2) Gonzalo Maffini
    • (30) Sergio Ojeda
    • (23) Fernando Rodríguez
    • (31) Matías Valenti
    • (17) Gabriel Alanís
    • (5) Alejandro Cabrera
    • (19) Nicolás Talpone
    • (77) Ibrahim Hesar
    • (22) Mauro Valiente

    Suplentes

      Entrenador: Rubén Forestello

      Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

      ¿Quién transmite el partido de Huracán y Estudiantes (RC)?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Huracán vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Huracán recibe a Estudiantes (RC) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      Huracán CAHEstudiantes de Río CuartoTorneo ClausuraFútbol
      Sebastián Coronati
      Sebastián Coronati

      Columnista

      Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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