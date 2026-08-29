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Tragedia en Nepal: un video muestra el instante previo a la crecida de agua que acabó con la vida de casi 500 personas

Una violenta riada arrasó zonas de la frontera entre Nepal y China y dejó una escena de destrucción con carreteras, puentes y viviendas completamente devastados. Los equipos de emergencia continúan buscando a los desaparecidos mientras las autoridades estiman que la reconstrucción podría costar hasta US$5.000 millones.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Las imágenes de la llegada de la riada en Nepal.
Las imágenes de la llegada de la riada en Nepal. Foto: Captura de video.
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La devastadora riada en Nepal provocó una tragedia de enormes proporciones en la zona fronteriza con China. La violenta combinación de lluvias, desbordes y una corriente cargada de agua, barro y rocas arrasó en cuestión de minutos carreteras, puentes, viviendas y sectores poblados, dejando cientos de muertos y más de 1.500 personas desaparecidas.

El desastre ocurrió el 26 de agosto y golpeó especialmente a comunidades ubicadas en zonas montañosas y pasos fronterizos frecuentados por habitantes y turistas. La magnitud de la corriente dificultó las tareas de rescate y dejó importantes sectores incomunicados.

El video del momento en que se da la crecida del agua. Video: X/@MundoEConflicto

Una riada arrasó comunidades enteras en Nepal

Las imágenes posteriores al desastre e incluso las previas muestran un paisaje completamente transformado por la fuerza del agua. Grandes cantidades de barro, piedras y otros materiales descendieron desde las zonas montañosas y avanzaron sobre caminos y construcciones.

Uno de los sectores más afectados fue un asentamiento ubicado cerca de la frontera entre Nepal y China. Allí, vehículos y estructuras quedaron expuestos a la corriente, mientras los sobrevivientes debieron buscar rápidamente zonas elevadas para escapar.

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Los videos registrados por testigos permiten dimensionar la violencia de la riada. El agua avanzó acompañada por grandes cantidades de barro y rocas, destruyendo caminos, puentes y construcciones.

La destrucción de la infraestructura complicó el acceso de los equipos de emergencia. Numerosas rutas quedaron inutilizadas y las comunicaciones se interrumpieron en distintos sectores, dificultando el contacto con personas aisladas.

Ante esta situación, los equipos de rescate recurrieron a helicópteros para localizar sobrevivientes y evacuar a personas atrapadas en zonas de difícil acceso.

La tragedia también afectó áreas utilizadas por viajeros y turistas que se desplazaban hacia los pasos fronterizos, aumentando la preocupación por la cantidad de personas que todavía no pudieron ser localizadas.

Nepal enfrenta una enorme emergencia humanitaria

El desastre dejó además graves consecuencias sobre la infraestructura y la economía del país. Las autoridades anticiparon que la reconstrucción demandará varios miles de millones de dólares, debido a los daños provocados en rutas, puentes, viviendas y otras instalaciones.

El ministro de Finanzas de Nepal, Swarnim Wagle, advirtió que el país necesitará recurrir a financiamiento externo para afrontar la reconstrucción.

El empresario nepalí Binod Chaudhary estimó que el costo total podría alcanzar los US$5.000 millones, una cifra equivalente a una parte significativa de la economía nacional, estimada en unos US$45.000 millones.

Cientos de muertos y más de 1.500 desaparecidos

El último balance disponible eleva a 472 los fallecidos en Nepal y China, mientras que más de 1.500 personas permanecen desaparecidas.

En Nepal se contabilizaron 469 muertos y 977 desaparecidos. En China, las autoridades informaron tres fallecidos y 558 personas cuyo paradero todavía se desconoce.

La riada arrasó asentamientos, mercados, carreteras e instalaciones hidroeléctricas, mientras las autoridades desplegaron operativos de búsqueda y rescate.
Imágenes de los destrozos causados por la riada en Nepal. Foto: REUTERS

Las cifras podrían aumentar mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate. Las dificultades geográficas, los caminos destruidos y las interrupciones en las comunicaciones complican el trabajo de los equipos de emergencia.

La tragedia en Nepal vuelve a mostrar la vulnerabilidad de las comunidades asentadas en las regiones montañosas del Himalaya ante fenómenos extremos. Mientras los rescatistas continúan buscando a los desaparecidos, el país enfrenta ahora otro desafío: reconstruir las zonas devastadas por una riada que, en pocos minutos, cambió para siempre el paisaje de la frontera con China.

NepalTragedia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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