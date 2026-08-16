Sarmiento vs. Huracán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sarmiento vs Huracán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Sarmiento y Huracán por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Hernán Mastrángelo.
Formación confirmada de Sarmiento
Titulares
- (12) Thyago Ayala
- (2) Juan Manuel Insaurralde
- (44) Renzo Orihuela
- (3) Lucas Suárez
- (19) Julián Contrera
- (15) Elián Giménez
- (16) Mauricio Martínez
- (21) Julián Mavilla
- (8) Santiago Salle
- (24) Jonathan Herrera
- (27) Junior Marabel
Suplentes
- (1) Iván Arboleda
- (6) Gaston Arturia
- () Ulises Giménez
- (77) Nicolás Pasquini
- (29) Thiago Santamaría
- (33) Gabriel Díaz
- (5) Manuel García
- () Agustín Nadruz
- (9) Diego Churín
- (11) Gastón González
- (7) Pablo Magnín
- (10) Jhon Renteria
Entrenador: Facundo Sava
Formación confirmada de Huracán
Titulares
- (1) Hernán Galíndez
- (2) Lucas Blondel
- (19) Leandro Lescano
- (21) Hugo Nervo
- (35) Máximo Palazzo
- () Rodrigo Fernández Cedrés
- (8) Leonardo Gil
- (24) Facundo Kalinger
- (17) Juan Francisco Bisanz
- (9) Jordy Caicedo
- (7) Oscar Cortés
Suplentes
Entrenador: Diego Martínez
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Sarmiento y Huracán?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Sarmiento vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Sarmiento recibe a Huracán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 15:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Sarmiento vs. Huracán:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Sarmiento y Huracán por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.