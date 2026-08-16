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Sarmiento vs. Huracán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Sarmiento y Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Sarmiento de Junín vs Huracán por el Torneo Clausura 2026.
Sarmiento de Junín vs Huracán por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Sarmiento choca ante Huracán, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Eva Perón ya está lista para que el balón comience a moverse a las 15:00, y tú no te lo puedes perder.

Sarmiento vs Huracán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Sarmiento y Huracán por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Hernán Mastrángelo.

Formación confirmada de Sarmiento

Titulares

  • (12) Thyago Ayala
  • (2) Juan Manuel Insaurralde
  • (44) Renzo Orihuela
  • (3) Lucas Suárez
  • (19) Julián Contrera
  • (15) Elián Giménez
  • (16) Mauricio Martínez
  • (21) Julián Mavilla
  • (8) Santiago Salle
  • (24) Jonathan Herrera
  • (27) Junior Marabel

Suplentes

  • (1) Iván Arboleda
  • (6) Gaston Arturia
  • () Ulises Giménez
  • (77) Nicolás Pasquini
  • (29) Thiago Santamaría
  • (33) Gabriel Díaz
  • (5) Manuel García
  • () Agustín Nadruz
  • (9) Diego Churín
  • (11) Gastón González
  • (7) Pablo Magnín
  • (10) Jhon Renteria

Entrenador: Facundo Sava

Formación confirmada de Huracán

Titulares

  • (1) Hernán Galíndez
  • (2) Lucas Blondel
  • (19) Leandro Lescano
  • (21) Hugo Nervo
  • (35) Máximo Palazzo
  • () Rodrigo Fernández Cedrés
  • (8) Leonardo Gil
  • (24) Facundo Kalinger
  • (17) Juan Francisco Bisanz
  • (9) Jordy Caicedo
  • (7) Oscar Cortés

Suplentes

    Entrenador: Diego Martínez

    Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

    ¿Quién transmite el partido de Sarmiento y Huracán?

    Canales de TV y streaming por países:

    Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

    ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Sarmiento vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026.

    Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Sarmiento recibe a Huracán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 15:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

    Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

    Sarmiento de JunínHuracán CAHTorneo ClausuraFútbol
    Sebastián Coronati
    Sebastián Coronati

    Columnista

    Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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