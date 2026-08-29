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Dep. Riestra vs. Vélez EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Dep. Riestra y Vélez por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Deportivo Riestra vs Vélez Sarsfield por el Torneo Clausura.
Deportivo Riestra vs Vélez Sarsfield por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Dep. Riestra y Vélez por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 14:45 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Guillermo Laza de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dep. Riestra vs Vélez por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

47´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Guillermo Laza! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

46´ ¡Vélez se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Rodrigo Aliendro fue bloqueado por Braian Sánchez.

46´ Córner para Vélez

Ejecuta el tiro de esquina Manuel Lanzini.

44´ Fuera de juego en Vélez

Posición adelantada de Matías Pellegrini.

39´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

38´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

36´ Tarjeta amarilla para Vélez

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Robertone.

36´ ¡Vélez se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Álex Verón fue bloqueado por Cristian Paz.

33´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

32´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

30´ Tarjeta amarilla para Dep. Riestra

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Facundo Miño.

28´ Córner para Vélez

Ejecuta el tiro de esquina Manuel Lanzini.

27´ ¡Vélez se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matías Pellegrini fue bloqueado por Ignacio Arce.

25´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

25´ ¡Tiro desviado de Dep. Riestra!

Disparo de Antony Alonso y el remate se va afuera.

23´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

22´ ¡Tiro desviado de Vélez!

Disparo de Rodrigo Aliendro y el remate se va afuera.

17´ Fuera de juego en Dep. Riestra

Posición adelantada de Braian Sánchez.

17´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

17´ ¡Tiro desviado de Vélez!

Disparo de Rodrigo Aliendro y el remate se va afuera.

16´ Fuera de juego en Dep. Riestra

Posición adelantada de Mariano Bracamonte.

14´ Fuera de juego en Dep. Riestra

Posición adelantada de Milton Céliz.

14´ Tiro en el palo de Dep. Riestra

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Braian Sánchez pega en el palo.

14´ Córner para Dep. Riestra

Ejecuta el tiro de esquina Mariano Bracamonte.

13´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nicolás Benegas fue bloqueado por Tomás Marchiori.

12´ Fuera de juego en Dep. Riestra

Posición adelantada de Antony Alonso.

11´ Córner para Vélez

Ejecuta el tiro de esquina Álex Verón.

10´ Córner para Vélez

Ejecuta el tiro de esquina Álex Verón.

10´ ¡Vélez se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Manuel Lanzini fue bloqueado por Ignacio Arce.

9´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

6´ Córner para Dep. Riestra

Ejecuta el tiro de esquina Mariano Bracamonte.

2´ ¡Vélez se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Álex Verón fue bloqueado por Ignacio Arce.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Guillermo Laza, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Dep. Riestra y Vélez por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nazareno Arasa.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Dep. Riestra y Vélez?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Dep. Riestra vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Dep. Riestra recibe a Vélez en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Deportivo RiestraVélez SarsfieldTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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