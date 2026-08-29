comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El Gobierno prepara un decreto para implementar la expulsión de extranjeros que realicen discursos de odio contra la Argentina

En Casa Rosada trabajan para terminar de construir la reglamentación del DNU que habilita la deportación. En esa línea, se busca definir qué organismos llevarán a cabo el procedimiento.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Foto: Reuters (Mariana Nedelcu)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno trabaja en la reglamentación de un nuevo decreto para instrumentar la reglamentación del DNU 681/2026 sobre la expulsión de extranjeros que hayan realizado discursos de odio contra la Argentina.

Cabe recordar que, de momento, ya hay un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita esta resolución por parte de las autoridades nacionales. El mismo establece que expulsará o prohibirá el ingreso al país de aquellos extranjeros que “incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino” o directamente “ultrajen los símbolos patrios”.

El Gobierno planea terminar de regular las condiciones y definiciones de cómo se aplicará -en la práctica- la expulsión de un extranjero. Sin embargo, todavía no se estableció una fecha para la firma del nuevo decreto, aunque aseguran que se retomó el trabajo para terminarlo.

Qué dice el DNU que aprueba la expulsión de extranjeros

La Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) dio a conocer el decreto por el cual se permitió la expulsión de extranjeros. En esa línea, el DNU 681/2026 surge en respuesta a las “recientes manifestaciones de hostilidad” contra el país.

Contenido Recomendado

Morosidad récord:cómo funcionará el nuevo sistema para cobrar cuotas atrasadas

Morosidad récord: cómo funcionará el nuevo sistema para cobrar cuotas atrasadas

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo: por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

“Incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirija o incite mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”, indicó el DNU en su comienzo.

El Gobierno publicó un decreto en el que expulsará o impedirá el ingreso al país de extranjeros que inciten al odio contra la Argentina. Foto: Gobierno.

Y remarcó: “Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

Los ataques a los que se refirió Milei se intensificaron durante el Mundial 2026 disputado en los Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo en redes sociales.

Qué establece el DNU firmado por Javier Milei

El Gobierno modificó la Ley de Migraciones para sumar nuevos motivos por los que un extranjero podrá ser rechazado al intentar ingresar a la Argentina o expulsado del país.

Con el nuevo DNU, no podrán entrar al territorio argentino quienes hayan difundido mensajes de odio o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano por su nacionalidad. La medida también alcanza a quienes hayan participado en actos de ultraje a los símbolos patrios, como la bandera, el escudo o el himno.

De todos modos, el decreto aclara que las críticas políticas, las opiniones, el disenso ideológico o las expresiones realizadas en el ejercicio de los derechos constitucionales no serán motivo de sanción.

Según el Gobierno, la medida busca responder al aumento de mensajes de odio y actos de hostilidad contra la Argentina, su cultura y su identidad nacional.

GobiernoExtranjerosDecreto
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Preocupación con las autoridades de mesa:telegramas rechazados, segundas dosis e incertidumbre por la asistencia

    Preocupación con las autoridades de mesa: telegramas rechazados, segundas dosis e incertidumbre por la asistencia

  2. El poderoso vehículo 8x8 que se perfila para transformar una capacidad clave del Ejército Argentino

    El poderoso vehículo 8x8 que se perfila para transformar una capacidad clave del Ejército Argentino

  3. El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

    El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino: de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

  4. El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

    El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo: por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

  5. Crisis bilateral:Brasil retira a su embajador de la Argentina y baja al mínimo su relación diplomática

    Crisis bilateral: Brasil retira a su embajador de la Argentina y baja al mínimo su relación diplomática
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno prepara un decreto para implementar la expulsión de extranjeros que realicen discursos de odio contra la Argentina

El Gobierno prepara un decreto para implementar la expulsión de extranjeros que realicen discursos de odio contra la Argentina

Nardini continúa con la obra pública en Villa de Mayo

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval:los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

Economía

Morosidad récord:cómo funcionará el nuevo sistema para cobrar cuotas atrasadas

Morosidad récord: cómo funcionará el nuevo sistema para cobrar cuotas atrasadas

El INDEC difunde la inflación de agosto 2026:qué día se conoce el dato y qué número espera el Gobierno

Un grupo de empresas petroleras anunció un crédito de US$900 millones para financiar un gasoducto en Vaca Muerta

Créditos hipotecarios ANSES 2026:requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

Internacionales

Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Trump se queda con el petróleo de Venezuela

Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Trump se queda con el petróleo de Venezuela

Tragedia en Nepal:un video muestra el instante previo a la crecida de agua que acabó con la vida de casi 500 personas

Video:una turista rusa se salva por segundos de una mortífera avalancha en medio de las inundaciones de Nepal

Imágenes impactantes:una masiva ola de drones rusos generó explosiones e incendios que afectaron a más de 300 personas cerca de Kiev