El Gobierno prepara un decreto para implementar la expulsión de extranjeros que realicen discursos de odio contra la Argentina

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Foto: Reuters (Mariana Nedelcu)

El Gobierno trabaja en la reglamentación de un nuevo decreto para instrumentar la reglamentación del DNU 681/2026 sobre la expulsión de extranjeros que hayan realizado discursos de odio contra la Argentina.

Cabe recordar que, de momento, ya hay un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita esta resolución por parte de las autoridades nacionales. El mismo establece que expulsará o prohibirá el ingreso al país de aquellos extranjeros que “incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino” o directamente “ultrajen los símbolos patrios”.

El Gobierno planea terminar de regular las condiciones y definiciones de cómo se aplicará -en la práctica- la expulsión de un extranjero. Sin embargo, todavía no se estableció una fecha para la firma del nuevo decreto, aunque aseguran que se retomó el trabajo para terminarlo.

Qué dice el DNU que aprueba la expulsión de extranjeros

La Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) dio a conocer el decreto por el cual se permitió la expulsión de extranjeros. En esa línea, el DNU 681/2026 surge en respuesta a las “recientes manifestaciones de hostilidad” contra el país.

“Incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirija o incite mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”, indicó el DNU en su comienzo.

El Gobierno publicó un decreto en el que expulsará o impedirá el ingreso al país de extranjeros que inciten al odio contra la Argentina. Foto: Gobierno.

Y remarcó: “Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

Los ataques a los que se refirió Milei se intensificaron durante el Mundial 2026 disputado en los Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo en redes sociales.

Qué establece el DNU firmado por Javier Milei

El Gobierno modificó la Ley de Migraciones para sumar nuevos motivos por los que un extranjero podrá ser rechazado al intentar ingresar a la Argentina o expulsado del país.

Con el nuevo DNU, no podrán entrar al territorio argentino quienes hayan difundido mensajes de odio o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano por su nacionalidad. La medida también alcanza a quienes hayan participado en actos de ultraje a los símbolos patrios, como la bandera, el escudo o el himno.

De todos modos, el decreto aclara que las críticas políticas, las opiniones, el disenso ideológico o las expresiones realizadas en el ejercicio de los derechos constitucionales no serán motivo de sanción.

Según el Gobierno, la medida busca responder al aumento de mensajes de odio y actos de hostilidad contra la Argentina, su cultura y su identidad nacional.