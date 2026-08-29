La Armada Argentina transforma su Aviación Naval: los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

Nuevo Plan Dédalo de la Armada Argentina. Foto: Facebook/Fuerza Aérea Argentina.

La Armada Argentina puso en marcha el Plan Dédalo, un programa de transformación de la Aviación Naval que se desarrollará durante los próximos cinco años. La iniciativa contempla la incorporación de nuevos aviones, helicópteros y drones, junto con una reorganización de las unidades y el retiro progresivo de plataformas que llegaron al final de su vida operativa.

Una nueva estructura para la Aviación Naval

El objetivo central del plan es adaptar la estructura de la Aviación Naval a las capacidades disponibles y a las actuales necesidades de vigilancia y control marítimo. La transformación llega después de años marcados por la reducción de medios, el envejecimiento de las aeronaves y una disminución de las horas de vuelo.

La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

Uno de los cambios más importantes estará relacionado con el despliegue territorial de las unidades. La Armada proyecta concentrar parte de sus capacidades en el área de Bahía Blanca, mientras que la Base Aeronaval Punta Indio será reconvertida dentro de la nueva organización.

También se contemplan modificaciones en la ubicación y dependencia de la Escuela de Aviación Naval y de las unidades dedicadas a la vigilancia marítima. De esta manera, el Plan Dédalo busca reducir la dispersión de recursos y concentrar capacidades en función de las nuevas prioridades operativas.

Nuevos aviones y helicópteros

La renovación de la flota constituye uno de los pilares del programa. La llegada de los dos P-3C Orion restantes permitirá completar el grupo de cuatro aeronaves destinadas a realizar misiones de exploración y vigilancia aeromarítima de largo alcance.

Los P-3C Orion aportarán una capacidad especialmente relevante para el control de los extensos espacios marítimos argentinos, gracias a su autonomía y aptitud para realizar operaciones de patrulla durante períodos prolongados.

El plan también contempla la incorporación de aviones B-360, que reemplazarán progresivamente a los B-200. En paralelo, la Armada prevé avanzar en la modernización de su componente de helicópteros mediante la incorporación de cuatro Leonardo AW109, destinados a sustituir a los AS-555 Fennec.

El avance de los drones

Otro de los puntos destacados del Plan Dédalo es la incorporación de sistemas aéreos no tripulados. La Armada proyecta sumar cuatro V-BAT, que estarán orientados principalmente a tareas de exploración y vigilancia desde buques de superficie.

La utilización de drones permitirá ampliar las capacidades de observación sin recurrir exclusivamente a aeronaves tripuladas. A su vez, el programa contempla mejoras en aeronaves destinadas al entrenamiento y la patrulla, especialmente en áreas como navegación, comunicaciones, sensores y sistemas de comando y control.

Baja de los Super Étendard y Sea King

La modernización también estará acompañada por una reducción de los medios más antiguos. El proceso incluye la baja definitiva de los Super Étendard, que durante décadas constituyeron uno de los principales sistemas de combate de la Aviación Naval argentina.

También se prevé el retiro progresivo de los AS-555 Fennec, que serán reemplazados por los nuevos AW109. Más adelante, el proceso alcanzará a los helicópteros Sea King SH-3, otra de las plataformas con una extensa trayectoria dentro de la Armada.

Renovación de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Reuters (Toby Shepheard)

En conjunto, el Plan Dédalo busca redefinir la Aviación Naval argentina mediante una estructura más concentrada y una flota progresivamente renovada. La incorporación de P-3C Orion, B-360, AW109 y V-BAT apunta a fortalecer especialmente las capacidades de vigilancia, exploración y control del espacio marítimo, mientras las plataformas más antiguas abandonan paulatinamente el servicio.

La iniciativa representa así un intento de adecuar la Aviación Naval a sus recursos disponibles y avanzar hacia una fuerza con mayor integración tecnológica, más sistemas no tripulados y capacidades orientadas al control de los espacios marítimos argentinos.