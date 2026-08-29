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Cómo cuidar el potus N’Joy: guía completa de la planta ideal para ambientes pequeños y oficinas

Sus hojas verdes y blancas aportan un brillo a cualquier rincón de la casa. Con cuidados básicos, puede mantenerse saludable durante todo el año.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Potus N’Joy: los cuidados que necesita para crecer fuerte y conservar sus hojas variegadas
Potus N’Joy: los cuidados que necesita para crecer fuerte y conservar sus hojas variegadas Foto: Pinterest
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El potus N’Joy, cuyo nombre científico es Epipremnum aureum ‘N’Joy’, es una variedad compacta que se destaca por sus hojas pequeñas con una particular combinación de verde y blanco crema. Gracias a su tamaño y su crecimiento en forma de cascada, es una de las favoritas para decorar escritorios, estantes, repisas y otros espacios donde no hay demasiado lugar para las plantas.

Sin embargo, a diferencia de otras variedades de potus, necesita buena iluminación para conservar su característico dibujo en las hojas. Y aunque no requiere cuidados demasiado complejos, con un un riego adecuado, temperaturas estables y un sustrato que permita eliminar el exceso de agua, puede crecer durante años en interiores.

Potus N’Joy: los cuidados que necesita para crecer fuerte y conservar sus hojas variegadas Foto: Pinterest

Iluminación, riego, humedad y temperatura: los puntos clave para que tu potus N’Joy crezca sano

La luz es uno de los factores más importantes para esta variedad. El potus N’Joy necesita iluminación abundante, pero indirecta. Lo ideal es ubicarlo cerca de una ventana donde reciba claridad durante varias horas sin quedar expuesto al sol directo.

La iluminación también influye en su particular variegación. Las zonas blancas de las hojas tienen menos capacidad para realizar fotosíntesis, por lo que una ubicación demasiado oscura puede hacer que los nuevos brotes pierdan parte de ese patrón y aparezcan más verdes.

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En cuanto al riego, conviene esperar a que se seque la capa superior del sustrato antes de volver a hidratarlo. Como referencia, pueden dejarse secar los primeros 2 o 3 centímetros de tierra. La frecuencia dependerá de la época del año, la temperatura y las condiciones del ambiente.

El exceso de agua es uno de los principales riesgos para sus raíces. Por eso, es importante utilizar una maceta con agujeros de drenaje y retirar el agua que quede acumulada en el plato.

Respecto de la humedad ambiental, el potus N’Joy se adapta a las condiciones habituales de una casa u oficina, aunque se desarrolla mejor con niveles moderados de humedad. También es importante protegerlo de corrientes de aire frío, calefactores y equipos de aire acondicionado. La temperatura ideal se encuentra aproximadamente entre 18 °C y 27 °C. Al tratarse de una planta tropical, las temperaturas muy bajas pueden afectar su desarrollo.

Potus N’Joy: los cuidados que necesita para crecer fuerte y conservar sus hojas variegadas Foto: Pinterest

Cuatro problemas comunes en el potus N’Joy y cómo solucionarlos

Aunque es una planta relativamente resistente, el potus N’Joy puede mostrar cambios en sus hojas cuando alguna de sus necesidades no está cubierta:

  • Las hojas nuevas pierden la variegación: si los nuevos brotes aparecen demasiado verdes, puede ser consecuencia de una iluminación insuficiente. En ese caso, conviene acercar la planta a una fuente de luz indirecta de manera gradual.
  • Hojas amarillas: suelen estar relacionadas con un exceso de agua. Antes de volver a regar, es recomendable comprobar la humedad del sustrato y revisar que la maceta drene correctamente.
  • Puntas o manchas marrones: pueden aparecer por falta de humedad, exceso de fertilizante, problemas de riego o exposición directa al sol. Lo importante es observar dónde está ubicada la planta y revisar sus cuidados antes de hacer cambios.
  • Crecimiento lento: durante los meses más fríos puede ser normal que el desarrollo se reduzca. Si ocurre durante la temporada de crecimiento, habrá que revisar principalmente la cantidad de luz y la disponibilidad de nutrientes.
Potus N’Joy: los cuidados que necesita para crecer fuerte y conservar sus hojas variegadas Foto: Pinterest

¿Es una planta tóxica para perros y gatos?

La respuesta según los veterinarios y expertos en botánica es que sí. El potus N’Joy es tóxico para perros y gatos si es ingerido. También puede resultar perjudicial para las personas.

Esto se debe a la presencia de cristales de oxalato de calcio, que pueden provocar irritación en la boca, la lengua y la garganta. También pueden aparecer síntomas como vómitos o dificultad para tragar.

Por este motivo, si hay mascotas o niños pequeños en el hogar, lo recomendable es colocar la planta en un sitio elevado y fuera de su alcance. Las repisas altas o los maceteros colgantes son algunas alternativas prácticas.

Potus, planta. Foto: Unsplash.

Preguntas frecuentes sobre el potus N’Joy

¿El potus N’Joy crece rápido?

Es una variedad que suele crecer más lentamente que los potus de hojas completamente verdes. Su desarrollo depende de factores como la iluminación, el riego, la temperatura y la época del año.

¿Puede vivir en agua?

Sí. Es posible mantener esquejes en agua durante períodos prolongados. Para hacerlo, es importante renovar el agua con frecuencia y controlar que las raíces se mantengan sanas.

¿Por qué aparecen manchas marrones en las hojas?

Las manchas pueden tener diferentes causas. Entre las más frecuentes se encuentran la exposición directa al sol, el exceso de fertilizante y los problemas relacionados con el riego. Revisar las condiciones del ambiente permite determinar qué ajuste necesita la planta.

¿Necesita un tutor para crecer?

No es indispensable. El potus N’Joy puede desarrollarse como planta colgante y dejar caer sus tallos. Sin embargo, también puede colocarse sobre un tutor o una estructura para que crezca de forma vertical.

PlantasJardín
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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