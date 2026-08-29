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Rosario Central vs. Gimnasia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Rosario Central y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Rosario Central vs Gimnasia de La Plata por el Torneo Clausura.
Rosario Central vs Gimnasia de La Plata por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Rosario Central choca ante Gimnasia, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Gigante de Arroyito ya está lista para que el balón comience a moverse a las 17:00, y tú no te lo puedes perder.

Rosario Central vs Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

20´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Germán Conti fue bloqueado por Marco Ruben.

20´ Córner para Gimnasia

Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Fernández.

18´ Tarjeta amarilla para Rosario Central

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Giovanni Cantizano.

16´ Córner para Gimnasia

Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Fernández.

8´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.

6´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.

3´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.

3´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ángel Di María fue bloqueado por Nelson Insfrán.

1´ Saque de arco para Gimnasia

Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.

1´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!

Disparo de Gastón Ávila y el remate se va afuera.

1´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Gigante de Arroyito, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Rosario Central y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Darío Herrera.

Formación confirmada de Rosario Central

Titulares

  • (23) Jeremías Ledesma
  • (13) Gastón Ávila
  • (32) Emanuel Coronel
  • (46) Ignacio Ovando
  • (3) Agustín Sández
  • (8) Jaminton Campaz
  • (26) Giovanni Cantizano
  • (11) Ángel Di María
  • (5) Franco Ibarra
  • (20) Vicente Pizarro
  • (9) Marco Ruben

Suplentes

  • (1) Axel Werner
  • (15) Facundo Mallo
  • (33) Alexis Soto
  • (42) Elías Verón
  • (2) Sebastian Zaracho
  • (28) Guillermo Fernández
  • (31) Federico Navarro
  • (88) Alan Rodríguez
  • (16) Tomás Badaloni
  • (10) Franco Cervi
  • (22) Enzo Copetti
  • (39) Fabricio Oviedo

Entrenador: Jorge Almirón

Formación confirmada de Gimnasia

Titulares

  • (23) Nelson Insfrán
  • (31) Bautista Barros Schelotto
  • (13) Germán Conti
  • (21) Enzo Martínez
  • (24) Pedro Silva Torrejón
  • (8) Ignacio Fernández
  • (17) Lucas Janson
  • (5) Ignacio Miramón
  • (18) Mateo Seoane
  • (29) Agustín Auzmendi
  • (9) Maximiliano Zalazar

Suplentes

  • (27) Julián Kadijevic
  • (4) Renzo Giampaoli
  • (36) Lucas Lamella
  • (22) Matías Melluso
  • (33) Pablo Aguiar
  • (10) Nicolás Barros Schelotto
  • (16) Augusto Max
  • (20) Juan Pérez
  • (42) Santiago Villarreal
  • (19) Agustín Colazo
  • (7) Manuel Panaro
  • (26) Franco Torres

Entrenador: Ariel Pereyra

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Rosario Central y Gimnasia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Rosario Central vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Rosario Central recibe a Gimnasia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Rosario CentralGimnasia LPTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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