Rosario Central vs. Gimnasia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Rosario Central vs Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
20´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Germán Conti fue bloqueado por Marco Ruben.
20´ Córner para Gimnasia
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Fernández.
18´ Tarjeta amarilla para Rosario Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Giovanni Cantizano.
16´ Córner para Gimnasia
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Fernández.
8´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
6´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
3´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
3´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Di María fue bloqueado por Nelson Insfrán.
1´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
1´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Gastón Ávila y el remate se va afuera.
1´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Gigante de Arroyito, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Rosario Central y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Darío Herrera.
Formación confirmada de Rosario Central
Titulares
- (23) Jeremías Ledesma
- (13) Gastón Ávila
- (32) Emanuel Coronel
- (46) Ignacio Ovando
- (3) Agustín Sández
- (8) Jaminton Campaz
- (26) Giovanni Cantizano
- (11) Ángel Di María
- (5) Franco Ibarra
- (20) Vicente Pizarro
- (9) Marco Ruben
Suplentes
- (1) Axel Werner
- (15) Facundo Mallo
- (33) Alexis Soto
- (42) Elías Verón
- (2) Sebastian Zaracho
- (28) Guillermo Fernández
- (31) Federico Navarro
- (88) Alan Rodríguez
- (16) Tomás Badaloni
- (10) Franco Cervi
- (22) Enzo Copetti
- (39) Fabricio Oviedo
Entrenador: Jorge Almirón
Formación confirmada de Gimnasia
Titulares
- (23) Nelson Insfrán
- (31) Bautista Barros Schelotto
- (13) Germán Conti
- (21) Enzo Martínez
- (24) Pedro Silva Torrejón
- (8) Ignacio Fernández
- (17) Lucas Janson
- (5) Ignacio Miramón
- (18) Mateo Seoane
- (29) Agustín Auzmendi
- (9) Maximiliano Zalazar
Suplentes
- (27) Julián Kadijevic
- (4) Renzo Giampaoli
- (36) Lucas Lamella
- (22) Matías Melluso
- (33) Pablo Aguiar
- (10) Nicolás Barros Schelotto
- (16) Augusto Max
- (20) Juan Pérez
- (42) Santiago Villarreal
- (19) Agustín Colazo
- (7) Manuel Panaro
- (26) Franco Torres
Entrenador: Ariel Pereyra
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Rosario Central y Gimnasia?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Rosario Central vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Rosario Central recibe a Gimnasia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Rosario Central vs. Gimnasia:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Rosario Central y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.