comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Trump anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela: “Duplica las reservas de EE.UU”

El presidente norteamericano confirmó que el pacto asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Ken Cedeno)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Donald Trump anunció un “histórico” acuerdo con Venezuela que duplicará las reservas petroleras de Estados Unidos.

“¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!”, posteó el presidente norteamericano en Truth Social, que, según el aseguró el republicano, asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.

“La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, añadió.

Antes del anuncio oficial, medios estadounidense como el Wall Street Journal (WSJ), apuntaban a un inminente acuerdo con la energética Chevron, la única gran compañía que opera en Venezuela, y con otras petroleras para invertir miles de millones de dólares en yacimientos del país sudamericano.

Contenido Recomendado

Estados Unidos amenaza con soltarle la mano al Reino Unido por Malvinas:el giro que sacude una alianza histórica

Estados Unidos amenaza con soltarle la mano al Reino Unido por Malvinas: el giro que sacude una alianza histórica

Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos:sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos: sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

Halliburton, compañía de servicios petroleros, sería otra de las multinacionales implicada en las negociaciones dirigidas por el Pentágono y por el Departamento de Estado.

Según WSJ, está previsto que ejecutivos de varias compañías firmen la próxima semana en Caracas un acuerdo de producción y se espera que el secretario de Energía, Chris Wright, viaje también al país latinoamericano.

Empresa Exxon en Guyana. Foto: Reuters.
Empresa Exxon. Foto: Reuters.

ExxonMobil y ConocoPhillips se mantendrían al margen por el momento, según el medio.

Trump describió el acuerdo como una “alianza con el sector privado” que llevó a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela”, Delcy Rodríguez.

Por su parte, Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

Marco Rubio en el Salón Oval junto a Donald Trump
Marco Rubio en el Salón Oval junto a Donald Trump Foto: EFE

Según estima el secretario de Estado estadounidense, el acuerdo atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, “respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”.

“Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de “Estados Unidos primero”: asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país”, dijo.

El presidente estadounidense valoró que la transacción fortalecerá enormemente la relación con Venezuela dirigida por Rodríguez a quien Trump ha descrito como una interlocutora válida para negociar.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright (i), y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Desde la captura de Nicolás Maduro, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

Estados UnidosVenezuelaPetróleoDonald Trump
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Giro histórico por Malvinas:EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar

    Giro histórico por Malvinas: EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar

  2. Otra argentina detenida por el ICE en Estados Unidos:se encuentra en prisión hace un mes en Texas

    Otra argentina detenida por el ICE en Estados Unidos: se encuentra en prisión hace un mes en Texas

  3. Videos impactantes de la tragedia en Nepal:cientos de muertos y heridos, además de peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

    Videos impactantes de la tragedia en Nepal: cientos de muertos y heridos, además de peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

  4. Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos:sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

    Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos: sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

  5. Terremoto en Colombia:el presidente Abelardo De la Espriella informó que hay más de 260 muertos y declaró emergencia económica

    Terremoto en Colombia: el presidente Abelardo De la Espriella informó que hay más de 260 muertos y declaró emergencia económica
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval:los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval: los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

Economía

Créditos hipotecarios ANSES 2026:requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

Créditos hipotecarios ANSES 2026: requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Inflación de alimentos:el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Internacionales

Trump anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela:“Duplica las reservas de EE.UU”

Trump anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela: “Duplica las reservas de EE.UU”

Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos:sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

Giro industrial:Volkswagen negocia fabricar partes de la Cúpula de Hierro de Israel en Alemania

Inflación en Estados Unidos:el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”