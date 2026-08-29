Trump anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela: “Duplica las reservas de EE.UU”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Ken Cedeno)

Donald Trump anunció un “histórico” acuerdo con Venezuela que duplicará las reservas petroleras de Estados Unidos.

“¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!”, posteó el presidente norteamericano en Truth Social, que, según el aseguró el republicano, asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.

“La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, añadió.

Antes del anuncio oficial, medios estadounidense como el Wall Street Journal (WSJ), apuntaban a un inminente acuerdo con la energética Chevron, la única gran compañía que opera en Venezuela, y con otras petroleras para invertir miles de millones de dólares en yacimientos del país sudamericano.

Halliburton, compañía de servicios petroleros, sería otra de las multinacionales implicada en las negociaciones dirigidas por el Pentágono y por el Departamento de Estado.

Según WSJ, está previsto que ejecutivos de varias compañías firmen la próxima semana en Caracas un acuerdo de producción y se espera que el secretario de Energía, Chris Wright, viaje también al país latinoamericano.

Empresa Exxon. Foto: Reuters.

ExxonMobil y ConocoPhillips se mantendrían al margen por el momento, según el medio.

Trump describió el acuerdo como una “alianza con el sector privado” que llevó a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela”, Delcy Rodríguez.

Por su parte, Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

Marco Rubio en el Salón Oval junto a Donald Trump Foto: EFE

Según estima el secretario de Estado estadounidense, el acuerdo atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, “respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”.

“Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de “Estados Unidos primero”: asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país”, dijo.

El presidente estadounidense valoró que la transacción fortalecerá enormemente la relación con Venezuela dirigida por Rodríguez a quien Trump ha descrito como una interlocutora válida para negociar.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright (i), y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Desde la captura de Nicolás Maduro, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.