El proyecto argentino que busca transformar la economía circular y ya tiene casos concretos para mostrar

La Conferencia Anual de Sinergia Circular se llevó a cabo este miércoles en el auditorio del Banco Hipotecario. Foto: Sinergia Circular

“Colaboración” es una de las palabras que más se oyó decir en la primera edición de la Conferencia Sinergia Circular 2026, que tuvo lugar este miércoles en el auditorio del Banco Hipotecario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con la presencia de líderes y emprendedores de distintos ámbitos del sector productivo de la Argentina y del mundo y que tuvo el objetivo de discutir y analizar la agenda sustentable nacional y la relevancia de la economía circular en nuestro país.

Pero ¿qué es Sinergia Circular? Se trata de un proyecto co-financiado por la Unión Europea que busca conectar pequeñas, medianas y grandes empresas con gobiernos locales y organizaciones para impulsar y promover nuevas formas de producir, distribuir y consumir.

En otras palabras, con el fortalecimiento de la economía circular se busca optimizar los recursos en todos sus ciclos de vida al recuperar aquellos elementos considerados “descartes” para que vuelvan al circuito productivo de manera transformada, siempre utilizando métodos sostenibles y eficientes.

Agustina Besada, Co-coordinadora de Sinergia Circular, y Verena Boehme, Directora Ejecutiva de Fundación Manos Verdes y Coordinadora General de Sinergia Circular. Foto: Sinergia Circular

Pero para que este circuito ocurra es imprescindible el encuentro y la conexión de distintos sectores. Por eso, la palabra “colaboración” en un contexto geopolítico por demás complejo resulta más que interesante, ya que la organización invita a múltiples actores de la sociedad a pensar y a llevar a cabo políticas más amigables con el medio ambiente que, a su vez, terminan siendo generadoras de empleo, algo que también fortalece el consumo y el movimiento de la economía.

Sinergia Circular cuenta, además, con el apoyo de otras dos importantes organizaciones ambientales como lo son Fundación Manos Verdes y Asociación Sustentar. La unión de ambas ONGs fue clave para estimular el crecimiento de Sinergia Circular. Así lo confirmó Verena Boehme, Directora Ejecutiva de Fundación Manos Verdes y Coordinadora General de Sinergia Circular, en diálogo con Canal 26.

“El proyecto surgió a partir de una convocatoria de la Unión Europea para el fortalecimiento del sector de la sociedad civil. Uno de los ejes era el ambiente y, desde Manos Verdes, trabajamos desde hace más de 15 años en todo lo relacionado con educación y concientización ambiental, particularmente en la gestión de residuos, intentando transformar ese problema en una oportunidad para desarrollar una economía circular”, expresó.

El trabajo y la articulación de Sinergia Circular

Sinergia Circular es el puente entre quienes tienen un problema y quienes pueden resolverlo y, desde su fundación, su misión está puesta en llevar a cabo este tipo de articulaciones, en primera instancia, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde actualmente viven más de 16 millones de personas y que representa casi la mitad de la actividad económica del país. Por lo tanto, empezar el cambio en esta región implica un gran paso a nivel estratégico.

En este sentido, Boehme, reflexionó: “Tenemos el gran desafío de articular a los 40 municipios del área metropolitana y detectar qué buenas prácticas podemos tomar de un lugar para replicarlas en otro, qué actores pueden sumarse y cuáles son los principales desafíos”.

María Daniela Decoud, jefa de Sustentabilidad de la empresa Newsan y el fundador de Milpos con Lorena Núñez de Sinergia Circular. Foto: Sinergia Circular

Y agregó: “Nuestro trabajo es en equipo: articular, identificar a los actores, hacer un mapeo, conocer las necesidades del mercado y trabajar con los municipios no solamente en la parte técnica, sino también en la política, para que exista voluntad de avanzar y llevar adelante estos cambios”.

Sinergia Circular posee cuatro de ejes de acción:

Vincula empresas y organizaciones o municipios a través de una plataforma web con el objetivo de que cada quien encuentre una posible alianza que le permita llegar a la solución del problema que posee.

Capacita a través de talleres y cursos sobre buenas prácticas sostenibles.

Impulsa y promueve el empleo verde.

Certifica a aquellos actores que ejecuten correctamente los procesos productivos sustentables.

Caso de éxito: Newsan y Milpos y el desafío de gestionar residuos electrónicos a gran escala

En uno de los paneles de la Conferencia Sinergia Circular 2026 estuvieron presentes María Daniela Decoud, jefa de Sustentabilidad de la empresa Newsan y el fundador de Milpos, una pyme de reciclaje del municipio de Campana, que colaboran juntos desde hace algunos meses gracias al trabajo de Sinergia con Lorena Núñez, responsable de articulación de la ONG.

Newsan, uno de los mayores grupos empresarios de la Argentina que se dedica a la fabricación, importación y distribución de dispositivos electrónicos mayormente, contaba con un programa interno para trabajar con residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Sin embargo, necesitaba llevarlo a gran escala manteniendo la trazabilidad.

En conversación con Lorena, Daniela le explicó la situación y, de inmediato, surgió la posibilidad de articular con Milpos para encontrar una posible solución a su problema. La pyme de Campana se dedica a trabajar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y se ocupa del desarme de los equipos y la gestión de las distintas partes obtenidas. ¿Qué necesitaba Milpos? Crecer, puesto que había invertido en una planta y requería de una mayor presencia de material para llevar a cabo sus tareas.

Lorena Núñez, responsable de articulación de Sinergia Circular. Foto: Sinergia Circular

Sinergia logró identificar la necesidad de ambos actores y así consiguió conectarlos. En otras palabras, fue el puente entre una gran empresa que necesitaba resolver un problema y una pyme que tenía capacidad para ofrecer una solución.

¿En qué estado está la Argentina en términos de economía circular?

La Argentina tiene una gran tradición productiva a lo largo y a lo ancho del país con pequeñas, grandes y medianas empresas de distintos rubros. Sin embargo, ¿todas son capaces de transformar sus procesos a tareas más amigables con el medio ambiente? Para Lorena Núñez, el cambio es posible.

“Argentina tiene una base de innovación y de emprendimientos muy grande, y es una base que está muy bien atendida: hay incubadoras, hay premios y distintas herramientas de acompañamiento. Muchos de estos proyectos nacen como iniciativas de innovación y, con el tiempo, empiezan a encontrar su verdadero modelo de negocios”, señaló a Canal 26.

En tanto, mencionó que en materia de reciclaje existe un gran avance “porque hay muchísimos actores que trabajan desde hace muchos años” desarrollando soluciones. No obstante, el problema puede llegar a surgir en cuestiones operativas por falta de maquinaria o tecnología. “Más allá de eso, en términos de desarrollo creativo y de implementación de modelos de negocios tenemos un avance realmente importante dentro de la región”, precisó.

Finalmente, Núñez recuperó el concepto de colaboración y unión para acercarse al verdadero avance de una economía circular fortalecida en nuestro país. “La economía circular viene a proponer una forma innovadora de trabajar y no ver eso que tenemos a la vista como un descarte, como un residuo, sino como un recurso”.

Sinergia Circular: El proyecto argentino que busca transformar la economía circular y ya tiene casos concretos para mostrar Foto: Sinergia Circular

Y cerró: “Tenemos que entender que necesitamos resolver estos problemas, no solamente por nosotros, sino también por las generaciones futuras. Lo más importante es identificar dónde estoy trabado y quién puede ayudarme a resolverlo. No se trata de quién llegó primero o quién lo vio antes, sino de entender dónde estamos parados y cómo podemos avanzar. En muchas cuestiones no venimos bien, y por eso es fundamental preguntarnos cómo podemos colaborar para encontrar soluciones”