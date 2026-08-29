Nardini continúa con la obra pública en Villa de Mayo Foto: Prensa Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, acompañado por la secretaria general Noe Correa y decenas de vecinos, celebró la inauguración de la primera etapa de pavimento sobre la calle Estado de Israel, en el sector lindero al Arroyo Basualdo. La obra abarca ambos lados de las cuatro cuadras que se extienden en las intersecciones de Cochabamba y Sucre, ejecutadas íntegramente con inversión municipal y mano de obra de la cuadrilla local, utilizando materiales provistos por la Hormigonera Municipal sobre una superficie de 5.362 metros cuadrados.

Nardini continúa con la obra pública en Villa de Mayo Foto: Prensa Malvinas Argentinas

Durante el acto, Nardini destacó: “La obra pública es motor de progreso, genera empleo y dignifica a la gente a través de la accesibilidad, realza el valor de las propiedades, en un lugar más lindo, más limpio”.

Nardini continúa con la obra pública en Villa de Mayo Foto: Prensa Malvinas Argentinas

La intervención resulta clave para la urbanización del barrio, ya que permite la continuidad vial a ambos lados del arroyo, favoreciendo la integración urbana y mejorando sustancialmente la circulación. Entre los beneficios se destacan la mejora en la accesibilidad vehicular y peatonal, la reducción de barro y polvo en suspensión, la optimización del tránsito de servicios públicos y transporte, la revalorización del entorno y de las propiedades frentistas, y la disminución de costos de mantenimiento vial a futuro.

Nardini subrayó además la importancia de estar presente junto a los vecinos: “Muchos pensaron que por la lluvia no íbamos a inaugurar, pero acá estamos. A mi me ven en cualquier época y en cualquier ámbito y hoy no fue la excepción. Inauguramos una obra que garantiza que ante una emergencia puedan llegar la ambulancia, los bomberos o las patrullas de Protección Ciudadana o la policía. Son muchas ventajas que se suman a la conectividad ya existente, y que nos permiten seguir avanzando en la construcción de la comunidad que todos queremos”.