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Créditos hipotecarios ANSES 2026: requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

El Gobierno anunció un nuevo programa de créditos hipotecarios que apunta a facilitar el acceso a la primera vivienda mediante préstamos UVA de largo plazo, con topes de tasa, montos de hasta 150.000 UVA y requisitos de ingresos definidos para los solicitantes.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Créditos hipotecarios de ANSES
Créditos hipotecarios de ANSES Foto: -
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El Gobierno anunció el lanzamiento del “Programa de licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario”. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda propia contemplando un fondo total de dos billones de pesos que provienen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

De acuerdo con lo comunicado por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, los fondos serán destinados a colocaciones a plazo fijo en pesos, que se ajustan por UVA más una tasa de interés adicional, definida mediante licitaciones entre las entidades bancarias.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda propia contemplando un fondo total de dos billones de pesos que provienen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Foto: -

¿Cómo se abonarán los créditos hipotecarios de ANSES?

El programa de créditos hipotecarios de ANSES se abonará en dos tramos. El primero tendrá un plazo de un año, con una tasa mínima de UVA sumada a un interés del 2,5%. Por su parte, el segundo tramo se extiende por cinco años con una tasa mínima de UVA más un interés adicional de 4,5%.

Todas las licitaciones tendrán un monto de $200.000 millones cada una, mientras que cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del total convocado. Primero se realiza el depósito y luego los bancos cuentan con un plazo de 90 días corridos para aplicar los fondos al otorgamiento de créditos hipotecarios. La primera licitación bajo este esquema está prevista para la semana próxima.

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Todas las licitaciones tendrán un monto de $200.000 millones cada una, mientras que cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del total convocado. Foto: REUTERS

Por su parte, el Gobierno remarcó que los créditos hipotecarios deben orientarse a personas humanas que buscan la adquisición, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

¿Cuáles son los requisitos de los créditos hipotecarios de ANSES?

El primer requisito que tienen los préstamos hipotecarios de ANSES es que la tasa que se le puede cobrar al tomador posee un techo de UVA más 7,5%.

En cuanto a los plazos, los préstamos deberán contar con una vigencia mínima de 15 años, aunque no se estableció un período máximo uniforme. Asimismo, se fijó un límite para el importe de cada crédito, que no podrá exceder las 150.000 UVA, equivalente aproximadamente a 200.000 dólares según el tipo de cambio vigente.

Créditos hipotecarios de ANSES
El primer requisito que tienen los préstamos hipotecarios de ANSES es que la tasa que se le puede cobrar al tomador posee un techo de UVA más 7,5%. Foto: -

El Ministerio de Economía comentó un ejemplo para dar precisiones sobre el programa: si una persona solicita un crédito de 80.000 dólares para comprar una propiedad que tiene un valor de 106.667 dólares, el préstamo permite financiar el 75% del precio total del inmueble. Es decir, el banco cubre una parte de la compra y la persona debe aportar el 25% restante con fondos propios. En este caso, los 80.000 dólares equivalen a aproximadamente $120.920.000 al tipo de cambio oficial. Para este ejemplo, el crédito se calcula a un plazo de 25 años, con una tasa de UVA más un 7% adicional.

Bajo estas condiciones, la primera cuota del préstamo sería de $865.098. Debido a que el crédito se encuentra vinculado al valor de la UVA, el monto de la cuota no se mantiene constante en pesos durante todo el período de financiación, sino que puede variar en función de la evolución de la inflación.

Para poder acceder a este préstamo, considerando que la cuota no debe superar el 25% de los ingresos, el cálculo oficial establece que el grupo familiar debe contar con un ingreso neto mensual de $3.460.391.

Créditos hipotecariosANSESViviendas
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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