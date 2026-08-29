comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Video: una turista rusa se salva por segundos de una mortífera avalancha en medio de las inundaciones de Nepal

Una turista rusa relató cómo logró sobrevivir junto a otras 11 personas a la violenta avalancha de agua, barro y rocas que arrasó la frontera entre Nepal y China.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La tragedia en Nepal contada en primera persona.
La tragedia en Nepal contada en primera persona. Foto: Captura de video.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las devastadoras inundaciones y avalanchas de lodo y rocas que golpearon la frontera entre Nepal y China dejaron un escenario de destrucción y cientos de víctimas. En medio de la tragedia, una turista rusa, Katrín Kras, relató cómo logró sobrevivir junto a otras 11 personas gracias a una escalera de hormigón que les permitió escapar de la violenta corriente.

El desgarrador relato de la turista rusa que sobrevivió al desastre

Kras explicó que su autobús se encontraba en un pequeño asentamiento fronterizo, cerca del paso hacia China. El grupo estaba integrado por 12 personas, ocho extranjeros y cuatro nepaleses, y esperaba avanzar en el área migratoria cuando ocurrió la tragedia.

La descripción de la tragedia por parte de una turista rusa. Video: Instagram/katrinkras_official

“A las 8:46 llegó la ola”, relató la turista, quien aseguró que el vehículo estaba ubicado junto a una escalera que conducía hacia una zona elevada. Al advertir la llegada del agua y los materiales arrastrados por la corriente, el grupo corrió hacia allí y comenzó a subir.

La joven sostuvo que esa estructura fue determinante para salvar sus vidas. “Si hubiéramos estado 30 metros más adelante o 30 metros más atrás, se habría acabado todo”, afirmó.

Contenido Recomendado

Tragedia en Nepal:un video muestra el instante previo a la crecida de agua que acabó con la vida de casi 500 personas

Tragedia en Nepal: un video muestra el instante previo a la crecida de agua que acabó con la vida de casi 500 personas

Impresionante video:dramáticas imágenes del rescate aéreo tras el deslizamiento de lodo que devastó la frontera entre China y Nepal

Impresionante video: dramáticas imágenes del rescate aéreo tras el deslizamiento de lodo que devastó la frontera entre China y Nepal

Según su relato, la zona estaba rodeada por una montaña y un muro construido para contener desprendimientos, lo que habría dificultado cualquier intento de escapar de la corriente.

Después de alcanzar un sector elevado, el grupo consiguió mantener comunicación durante algunas horas. Sin embargo, cerca de las 13:00 perdió la señal. Los helicópteros comenzaron a sobrevolar el área aproximadamente una hora después, cuando las condiciones de visibilidad mejoraron.

Kras contó que permanecieron en el lugar durante toda la noche y finalmente fueron evacuados el día 27. Además, difundió imágenes de la enorme ola y de los destrozos provocados por el desastre.

Fuertes inundaciones en Nepal: las impactantes imágenes de la avalancha

El fenómeno ocurrió el 26 de agosto y provocó una enorme corriente de agua, barro y rocas que arrasó carreteras, puentes, viviendas e instalaciones ubicadas en la región fronteriza.

Las imágenes compartidas por sobrevivientes muestran la magnitud de la destrucción y permiten observar cómo la corriente avanzó sobre sectores habitados y áreas utilizadas por viajeros.

El impacto fue especialmente grave en los pasos fronterizos y zonas montañosas, donde las condiciones del terreno dificultaron las tareas de búsqueda y rescate. Los equipos de emergencia debieron trabajar en medio de caminos destruidos y comunicaciones interrumpidas.

A cuánto ascienden los daños materiales y las pérdidas económicas en Nepal

El desastre también representa un fuerte golpe para la economía nepalí. El ministro de Finanzas, Swarnim Wagle, advirtió que el país necesitará varios miles de millones de dólares para afrontar la reconstrucción.

Las autoridades estimaron que necesitarán aproximadamente una semana para determinar el costo total de los daños. El empresario nepalí Binod Chaudhary, por su parte, calculó que la reconstrucción podría alcanzar los 5.000 millones de dólares.

La riada arrasó asentamientos, mercados, carreteras e instalaciones hidroeléctricas, mientras las autoridades desplegaron operativos de búsqueda y rescate.
Imágenes de los destrozos causados por la riada en Nepal. Foto: REUTERS

La magnitud de las pérdidas está vinculada con la destrucción de infraestructura fundamental, incluidos puentes, rutas y poblaciones enteras. Nepal, cuya economía ronda los 45.000 millones de dólares, buscará financiación externa para afrontar la recuperación.

Tragedia en Nepal y China: cuántos muertos se registraron hasta el momento

El último balance citado eleva a 472 el número de fallecidos en Nepal y China, mientras que más de 1.500 personas continúan desaparecidas.

En Nepal se contabilizaron 469 muertos y 977 desaparecidos, mientras que China informó tres fallecidos y 558 personas desaparecidas.

Las cifras podrían aumentar a medida que continúen las tareas de búsqueda. En ese contexto, el relato de la turista rusa permite dimensionar la violencia de un desastre que dejó zonas completamente arrasadas y obligó a decenas de personas a buscar refugio en cuestión de minutos.

NepalChinaTragedia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Otra argentina detenida por el ICE en Estados Unidos:se encuentra en prisión hace un mes en Texas

    Otra argentina detenida por el ICE en Estados Unidos: se encuentra en prisión hace un mes en Texas

  2. Giro histórico por Malvinas:EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar

    Giro histórico por Malvinas: EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar

  3. Imágenes impactantes:una masiva ola de drones rusos generó explosiones e incendios que afectaron a más de 300 personas cerca de Kiev

    Imágenes impactantes: una masiva ola de drones rusos generó explosiones e incendios que afectaron a más de 300 personas cerca de Kiev

  4. Videos impactantes de la tragedia en Nepal:cientos de muertos y heridos, además de peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

    Videos impactantes de la tragedia en Nepal: cientos de muertos y heridos, además de peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

  5. "No al odio":el mensaje contra el avance del neofascimo en Europa

    "No al odio": el mensaje contra el avance del neofascimo en Europa
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nardini continúa con la obra pública en Villa de Mayo

Nardini continúa con la obra pública en Villa de Mayo

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval:los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

Economía

Un grupo de empresas petroleras anunció un crédito de US$900 millones para financiar un gasoducto en Vaca Muerta

Un grupo de empresas petroleras anunció un crédito de US$900 millones para financiar un gasoducto en Vaca Muerta

Créditos hipotecarios ANSES 2026:requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Internacionales

Tragedia en Nepal:un video muestra el instante previo a la crecida de agua que acabó con la vida de casi 500 personas

Tragedia en Nepal: un video muestra el instante previo a la crecida de agua que acabó con la vida de casi 500 personas

Video:una turista rusa se salva por segundos de una mortífera avalancha en medio de las inundaciones de Nepal

Imágenes impactantes:una masiva ola de drones rusos generó explosiones e incendios que afectaron a más de 300 personas cerca de Kiev

F-21, el poderoso caza basado en el F-16 que compite por un contrato histórico de 114 aviones en India