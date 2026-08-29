Video: una turista rusa se salva por segundos de una mortífera avalancha en medio de las inundaciones de Nepal

La tragedia en Nepal contada en primera persona. Foto: Captura de video.

Las devastadoras inundaciones y avalanchas de lodo y rocas que golpearon la frontera entre Nepal y China dejaron un escenario de destrucción y cientos de víctimas. En medio de la tragedia, una turista rusa, Katrín Kras, relató cómo logró sobrevivir junto a otras 11 personas gracias a una escalera de hormigón que les permitió escapar de la violenta corriente.

El desgarrador relato de la turista rusa que sobrevivió al desastre

Kras explicó que su autobús se encontraba en un pequeño asentamiento fronterizo, cerca del paso hacia China. El grupo estaba integrado por 12 personas, ocho extranjeros y cuatro nepaleses, y esperaba avanzar en el área migratoria cuando ocurrió la tragedia.

La descripción de la tragedia por parte de una turista rusa. Video: Instagram/katrinkras_official

“A las 8:46 llegó la ola”, relató la turista, quien aseguró que el vehículo estaba ubicado junto a una escalera que conducía hacia una zona elevada. Al advertir la llegada del agua y los materiales arrastrados por la corriente, el grupo corrió hacia allí y comenzó a subir.

La joven sostuvo que esa estructura fue determinante para salvar sus vidas. “Si hubiéramos estado 30 metros más adelante o 30 metros más atrás, se habría acabado todo”, afirmó.

Según su relato, la zona estaba rodeada por una montaña y un muro construido para contener desprendimientos, lo que habría dificultado cualquier intento de escapar de la corriente.

Después de alcanzar un sector elevado, el grupo consiguió mantener comunicación durante algunas horas. Sin embargo, cerca de las 13:00 perdió la señal. Los helicópteros comenzaron a sobrevolar el área aproximadamente una hora después, cuando las condiciones de visibilidad mejoraron.

Kras contó que permanecieron en el lugar durante toda la noche y finalmente fueron evacuados el día 27. Además, difundió imágenes de la enorme ola y de los destrozos provocados por el desastre.

Fuertes inundaciones en Nepal: las impactantes imágenes de la avalancha

El fenómeno ocurrió el 26 de agosto y provocó una enorme corriente de agua, barro y rocas que arrasó carreteras, puentes, viviendas e instalaciones ubicadas en la región fronteriza.

Las imágenes compartidas por sobrevivientes muestran la magnitud de la destrucción y permiten observar cómo la corriente avanzó sobre sectores habitados y áreas utilizadas por viajeros.

El impacto fue especialmente grave en los pasos fronterizos y zonas montañosas, donde las condiciones del terreno dificultaron las tareas de búsqueda y rescate. Los equipos de emergencia debieron trabajar en medio de caminos destruidos y comunicaciones interrumpidas.

A cuánto ascienden los daños materiales y las pérdidas económicas en Nepal

El desastre también representa un fuerte golpe para la economía nepalí. El ministro de Finanzas, Swarnim Wagle, advirtió que el país necesitará varios miles de millones de dólares para afrontar la reconstrucción.

Las autoridades estimaron que necesitarán aproximadamente una semana para determinar el costo total de los daños. El empresario nepalí Binod Chaudhary, por su parte, calculó que la reconstrucción podría alcanzar los 5.000 millones de dólares.

Imágenes de los destrozos causados por la riada en Nepal. Foto: REUTERS

La magnitud de las pérdidas está vinculada con la destrucción de infraestructura fundamental, incluidos puentes, rutas y poblaciones enteras. Nepal, cuya economía ronda los 45.000 millones de dólares, buscará financiación externa para afrontar la recuperación.

Tragedia en Nepal y China: cuántos muertos se registraron hasta el momento

El último balance citado eleva a 472 el número de fallecidos en Nepal y China, mientras que más de 1.500 personas continúan desaparecidas.

En Nepal se contabilizaron 469 muertos y 977 desaparecidos, mientras que China informó tres fallecidos y 558 personas desaparecidas.

Las cifras podrían aumentar a medida que continúen las tareas de búsqueda. En ese contexto, el relato de la turista rusa permite dimensionar la violencia de un desastre que dejó zonas completamente arrasadas y obligó a decenas de personas a buscar refugio en cuestión de minutos.